3大工程啟動 國道基金不夠用

國道七號、國一甲及國一楊梅至頭份拓寬等三項重大工程陸續啟動，所需經費極為龐大。立法院預算中心針對今年國道基金預算最新評估報告顯示，到今年底營運資金會短缺二六六．九四億元，創七年來流動資金最大缺口。

立院預算中心評估 年底短缺近267億

近五年國道基金收支從三四四．一六億元增加到去年的三七〇．四三億元，來源是高速公路通行費收入、服務區租金等營運收入，但國道基金資本支出也從一四三．五三億元暴增到去年的三三七億元，主因是工程越來越多。

根據高公局統計，目前包括國道七號等三大工程經費支出，從二〇二七年到二〇三三年期間，預定支出高達三四九九．四八億元，未包括其它工程支出。

立法院預算中心評估報告顯示，國道基金自二〇一九年底起就出現流動性不足狀況，今年底營運資金短缺更多，國道基金在今年過後年度經費需求高達四二六五．五三億元，需公務預算支應，並示警「國道基金應審慎籌劃債務管理及資金調度，建立長期財務規劃與債務上限警示機制」。

高公局對資金需求，已初步規劃發行乙類公債或銀行借款因應。局長陳文瑞說明，今年和明年國道基金仍有盈餘，但是明年起到二〇三三年因應重大國道建設計畫，高公局已提報新財務計畫，國道基金自償率為七十八％，爭取行政院支持剩餘廿二％經費。

