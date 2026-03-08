為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台英鐵道交流 糖鐵252巡道車修復亮相

    2026/03/08 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    日治時期留存至今的「二五二巡道車」修復亮相。（記者王善嬿攝）

    日治時期留存至今的「二五二巡道車」修復亮相。（記者王善嬿攝）

    台糖鐵路與英國威爾普蘭菲爾鐵道公司鐵路皆為七六二公厘軌距，雙方締結鐵道保存與文化交流的友誼逾廿年，台糖公司昨在嘉縣六腳鄉蒜頭糖廠舉行「台糖八十週年台英共鳴交流慶典」，日治時期留存至今的「二五二巡道車」修復亮相，象徵「台英友好列車」啟動，續寫台英糖鐵文化交流新頁。

    與威爾普蘭菲爾鐵道公司結盟

    台糖公司董事長吳明昌、英國威爾普蘭菲爾鐵道公司主席Anne Wright等人共同為「台英友好列車」揭牌，在鐵道迷引頸期盼下，二五二巡道車緩緩駛出、沿鐵道前行，吸引大家爭相拍照；以台英姊妹鐵道歷年交流為主軸的「藍皮復古餐車特展」同步亮相。

    吳明昌表示，二〇〇五年威爾普蘭菲爾鐵道公司收購台糖一七五號機車頭到英國動態保存；二〇一八年英國蒸汽火車Dougal應邀來台展出，雙方簽署合作備忘錄締結姊妹鐵道，糖鐵不只是運輸工具，更是連結糖業歷史文化與國際友誼的重要紐帶，未來台英將持續深化鐵道保存、文化展示及觀光推廣等面向交流與合作。

    台糖雲嘉區處園區鐵道課領班莊金龍說，二五二巡道車早年是高級長官巡視甘蔗園搭乘的車輛，原為木造，後來因毀損，民國九十年代以金屬修復，維持巡道車身分；此次是第三度修復，採「修舊如舊」恢復原本風貌，不過尚無法載客行駛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播