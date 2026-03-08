台灣燈會TEAM TAIWAN大遊行 千架無人機展演

日本青森睡魔燈籠，帶來異國祭典文化風情。（記者王善嬿攝）

日本青森睡魔巨型燈籠參與 集結30組近千名國內外表演者踩街

「二〇二六台灣燈會」在嘉義縣登場，昨晚舉辦「TEAM TAIWAN」大遊行，集結日本青森睡魔巨型燈籠等國際及在地團體共卅組，近千位表演者踩街，吸引數以萬計人潮夾道歡迎，現場歌舞歡騰，宛如大型嘉年華會；重頭戲一千架無人機結合科技與燈光，以「向台灣英雄致敬」為主題展演，共同為征戰「二〇二六世界棒球經典賽」的台灣隊加油打氣。

人潮滿載 即時調整加開接駁車

昨天是台灣燈會自三日開幕以來遇到首次假日，下午三點起，台鐵嘉義車站、高鐵嘉義站、嘉義公園等接駁點陸續出現排隊人龍，高鐵大道及台八十二線快速道路車多壅塞；台灣燈會官網於下午五點公告燈區人流、停車場與接駁車量能已達滿載訊息；縣府即時調整接駁車班次由四十輛加開至五十三輛，以疏運人潮。

「TEAM TAIWAN」大遊行隊伍晚間六點四十五分自燈會現場縣府附近博愛路起步，遊行信義一路至太子大道，全長近一公里的遊行路線，集結卅組、近千名國內外表演者，以燈光、音樂與動態演出，呈現最熱鬧的燈會盛事，吸引數以萬計人潮夾道歡迎。

最受矚目的日本青森睡魔巨型燈籠參與遊行，展現台日文化交流的深厚情誼，國內團隊包括朴子太子龍獅戰鼓團、紙風車劇團「雨馬」與「燈怪」演出帶來「光躍台灣，點亮嘉義」表演。

中華職棒應援團、嘉縣街舞培訓代表隊熱血應援「為台灣加油」，還有嘉義青農聯誼會等團體表演，以及日本德島縣阿波舞、弗沙巴西打擊樂團帶來異國樂舞「與世界交朋友」。

最後由無人機燈光秀在嘉縣棒球場及田徑場空域展開，以3D棒球意象啟動，接著「台灣尚勇」、「TEAM TAIWAN」上壘手勢躍上夜空，讓觀賞民眾驚呼連連。

光影展演 向台灣無名英雄致敬

縣長翁章梁說，縣府也邀請醫護、台電工程、警消等各行業人員共四十四人到場，透過夜空光影展演，描繪默默守護社會的身影，向台灣的「無名英雄」致敬。

紙風車劇團巨大雨馬參與遊行，民眾歡呼聲不斷。（記者王善嬿攝）

透過無人機展演向台灣的「無名英雄」致敬。（嘉縣府提供）

