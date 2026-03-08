為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斗南馬鈴薯節 千人下田動手挖

    2026/03/08 05:30 記者李文德／雲林報導
    大小朋友開心拿著挖出的馬鈴薯合照。（記者李文德攝）

    大小朋友開心拿著挖出的馬鈴薯合照。（記者李文德攝）

    二〇二六斗南馬鈴薯節昨日在他里霧埤公園盛大展開，除有千份馬鈴薯料理免費品嚐外，重頭戲「千人挖馬鈴薯體驗」，讓大小朋友走入〇．四公頃田園體驗採收樂趣。不少小朋友開心地亮出個頭巨大的馬鈴薯，直呼「好好玩」。

    雲林馬鈴薯種植面積約一二〇〇公頃，占全國四成以上，其中斗南鎮種植約五百公頃，是最大馬鈴薯產地，主要集中將軍、阿丹、新崙、田頭里。斗南鎮公所昨天舉辦馬鈴薯節，提供千人份料理讓民眾免費品嚐，廣達〇．四公頃馬鈴薯田開放讓大小朋友一同採收。

    有的人戴著手套就朝著田挖掘，更有經驗豐富的民眾拿著鏟子、鋤頭不斷耙著土，一堆馬鈴薯從土堆竄出，民眾開心地將滿滿收穫裝入袋，小朋友看到馬鈴薯破土而出，更是發出「哇！」的驚嘆聲；家長表示，第一次實際下田體驗採收，也進一步讓小朋友知道農民從耕種到採收的辛勞。

    斗南鎮長沈暉勛表示，此次免費採收體驗共可以採收約五萬七千顆馬鈴薯，希望讓大家更了解斗南是馬鈴薯故鄉；雲林縣長張麗善說，斗南許多農民都與國內食品廠契作，農民不斷精進栽培管理技術，品質深獲肯定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播