斗南馬鈴薯節 千人下田動手挖

大小朋友開心拿著挖出的馬鈴薯合照。（記者李文德攝）

二〇二六斗南馬鈴薯節昨日在他里霧埤公園盛大展開，除有千份馬鈴薯料理免費品嚐外，重頭戲「千人挖馬鈴薯體驗」，讓大小朋友走入〇．四公頃田園體驗採收樂趣。不少小朋友開心地亮出個頭巨大的馬鈴薯，直呼「好好玩」。

雲林馬鈴薯種植面積約一二〇〇公頃，占全國四成以上，其中斗南鎮種植約五百公頃，是最大馬鈴薯產地，主要集中將軍、阿丹、新崙、田頭里。斗南鎮公所昨天舉辦馬鈴薯節，提供千人份料理讓民眾免費品嚐，廣達〇．四公頃馬鈴薯田開放讓大小朋友一同採收。

有的人戴著手套就朝著田挖掘，更有經驗豐富的民眾拿著鏟子、鋤頭不斷耙著土，一堆馬鈴薯從土堆竄出，民眾開心地將滿滿收穫裝入袋，小朋友看到馬鈴薯破土而出，更是發出「哇！」的驚嘆聲；家長表示，第一次實際下田體驗採收，也進一步讓小朋友知道農民從耕種到採收的辛勞。

斗南鎮長沈暉勛表示，此次免費採收體驗共可以採收約五萬七千顆馬鈴薯，希望讓大家更了解斗南是馬鈴薯故鄉；雲林縣長張麗善說，斗南許多農民都與國內食品廠契作，農民不斷精進栽培管理技術，品質深獲肯定。

