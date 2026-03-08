為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南火車站前改造 U型動線大致順暢

    2026/03/08 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南火車站前改造行車動線

    配合南鐵地下化，台南火車站前圓環廣場改造工程推進，前晚封閉圓環施工，昨天完成初期作業，U型雙向行車動線第一天上路，行車秩序大致順暢。

    現場觀察，新動線上汽機車無法直行通過站前路段，只開放接送乘客短暫上下車。行駛U型環道的車輛匯入路口時須停等紅燈，一度出現短暫回堵，但有義交與指揮人員協助引導，整體仍大致順暢。

    不過，不熟路線的民眾仍會停車問路，另臨時公車站牌移往中山路、成功路，外地旅客下車找公車站牌也有些困惑，形容「像走迷宮」。指揮人員表示，昨日狀況算平穩，真正考驗要等到上班日尖峰車潮。

    台南火車站前每日車流、人流都很密集，此次改造工程除了優化景觀，也重新規劃車流方向、重鋪路面、劃設標線，希望改善過去交織混亂的情況，提升通行效率，同時兼顧行人安全。

    交通局提醒用路人經過新動線務必減速慢行，注意標誌、標線與指揮人員指示，初期需時間適應，整體工程預計明年完工。

    駕駛人普遍認為，若動線改善壅塞，通行效率可望提升，但建議市府加強導引與標示，讓駕駛與旅客更容易辨識路線。

