為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南購物節破73億 抽出百萬電車得主

    2026/03/08 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    台南市長黃偉哲（左一）與貴賓抽出購物節獎項。 （記者吳俊鋒攝）

    台南市長黃偉哲（左一）與貴賓抽出購物節獎項。 （記者吳俊鋒攝）

    台南購物節消費登錄金額累計衝破七十三．七億元，昨天進行壓軸抽獎，送出現金獎八十八萬元和最大獎的上百萬元純電車，為持續近四個半月的購物節活動畫下完美句點；依登錄資料，抽中百萬純電車的陳姓得主，是在二月十六日除夕當天到老爺行旅消費，幸運獲獎。

    數位消費提升

    經發局局長張婷媛指出，二〇二五台南購物節在去年十月廿日起跑，持續至今年三月一日，登錄金額中，有四十一億元來自特約店家消費，實質帶動合作夥伴業績成長，另外，活動會員突破六．五萬人，雲端載具登錄金額廿七．五億元，數位行銷券登錄金額逾一千四百萬元，各數據都較以往顯著提升，顯示數位消費模式已逐步深入民眾日常。

    抽獎活動在高鐵特定區三井OUTLET舉行，並有直播，吸引民眾圍觀，市長黃偉哲先啟動電腦隨機選號，抽出十萬元以下的獎項，帶來第一波高潮；隨後再攜手貴賓透過彩球機，公開抽出市值一百卅萬元最大獎的豐田bZ4X、現金八十八萬元，還有企業加碼贊助的八部宏佳騰智慧電車等好禮。

    黃偉哲感謝各縣市民眾的支持，衝出買氣，滿五十元即可獲得一組抽獎序號，讓大家都能輕鬆參加，不僅消費總額比去年更高，登錄筆數更破億，成功連結在地的商圈與夜市，讓台南品牌深入人心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播