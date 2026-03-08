台南購物節破73億 抽出百萬電車得主

台南市長黃偉哲（左一）與貴賓抽出購物節獎項。 （記者吳俊鋒攝）

台南購物節消費登錄金額累計衝破七十三．七億元，昨天進行壓軸抽獎，送出現金獎八十八萬元和最大獎的上百萬元純電車，為持續近四個半月的購物節活動畫下完美句點；依登錄資料，抽中百萬純電車的陳姓得主，是在二月十六日除夕當天到老爺行旅消費，幸運獲獎。

數位消費提升

經發局局長張婷媛指出，二〇二五台南購物節在去年十月廿日起跑，持續至今年三月一日，登錄金額中，有四十一億元來自特約店家消費，實質帶動合作夥伴業績成長，另外，活動會員突破六．五萬人，雲端載具登錄金額廿七．五億元，數位行銷券登錄金額逾一千四百萬元，各數據都較以往顯著提升，顯示數位消費模式已逐步深入民眾日常。

抽獎活動在高鐵特定區三井OUTLET舉行，並有直播，吸引民眾圍觀，市長黃偉哲先啟動電腦隨機選號，抽出十萬元以下的獎項，帶來第一波高潮；隨後再攜手貴賓透過彩球機，公開抽出市值一百卅萬元最大獎的豐田bZ4X、現金八十八萬元，還有企業加碼贊助的八部宏佳騰智慧電車等好禮。

黃偉哲感謝各縣市民眾的支持，衝出買氣，滿五十元即可獲得一組抽獎序號，讓大家都能輕鬆參加，不僅消費總額比去年更高，登錄筆數更破億，成功連結在地的商圈與夜市，讓台南品牌深入人心。

