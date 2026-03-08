被評六都選將春節聲量王 蘇巧慧：努力被認同

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（前中）為毛寶貝權益發聲。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧春節期間頻頻與綠營大咖、小雞合體參廟、走春，並加強空戰宣傳力道推出多支政績短片，被評為六都選將綜合聲量冠軍，蘇巧慧昨受訪時表示，所有正聲量都是她和團隊的能量，過去五百天把過往成績、未來願景一一向市民報告，很高興如此態度贏得市民認同，會持續保持這樣的步調前行。

掃市場拜廟 提政見助城市升級

蘇巧慧說，聲量表現上，所有正聲量都會是他們團隊的能量，春節期間，他們走了卅場市場、參拜卅間廟宇，還有其他行程，也提出「六大福利政見」、推出八支政績影片，還有更多趣味拜年影片，很開心贏得更多市民認同，會持續這樣的步調前進，希望新北市民讓她有一個和大家一起努力、助城市升級的機會。

此外，行政院今年初通過《動物保護法》部分條文修正草案，強化飼主責任與動物照護制度。蘇巧慧昨與同黨籍立委吳秉叡、新北市議員翁震州出席「新北青誼扶輪社：踏青日誼起來 寵物公益市集」活動，共同為毛小孩發聲。

攜手同黨籍民代 為毛小孩發聲

蘇巧慧表示，近年飼養寵物的家庭增加，政府也應更重視動物相關政策。之前她成功推動修法，強化動物照顧制度，建立獸醫佐（動物醫事助理）制度，協助獸醫執行工作，同時主張為公費獸醫師提供不開業獎金，鼓勵投入照顧搜救犬、緝毒犬的醫療照護。

翁震州則說，新北市毛小孩數量已超過高雄與台中，但在寵物公園、專屬醫院及生命紀念園區等設施上仍相對不足，期盼市府加快腳步，為毛小孩打造專屬活動空間、醫療資源及生命紀念園區，如同家人般獲得更完善的照顧。

