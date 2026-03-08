為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    羅東運動公園棒球場月底完工 爭辦職棒賽事

    2026/03/08 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    羅東運動公園棒球場改善預計本月底前完工，未來將積極爭取舉辦職棒賽事。（宜縣府提供）

    世界棒球經典賽（WBC）預賽在東京登場，國人熱血沸騰；宜蘭未來有機會邀請職棒比賽重返羅東運動公園舉行，羅東運動公園棒球場斥資六千多萬元進行改善，預計本月底前完工，宜蘭縣府將積極爭取職棒賽事，帶動地方棒球與運動產業發展。

    既有設施精進 增設觀眾看台座椅

    宜蘭縣府去年爭取中央補助四千五百萬元，辦理羅東運動公園棒球場既有設施精進工程，包括球場鋪面整建、紅土與草地整修、排水系統優化及更新球員室等，後續縣府再挹注二千萬元，進行高空照明燈具更新，以及增設觀眾看台座椅。

    代理縣長林茂盛昨前往球場視察改善進度，他表示，各項升級作業均已進入最後查驗階段，三月底前完工，大幅提升競賽場地與觀賽環境品質。

    林茂盛說，改善後的棒球場能強化承辦賽事能力，不僅持續作為宜蘭重要棒球培訓場地，也會積極爭取中華職棒等更高層級賽事到宜蘭舉辦，讓更多球迷欣賞，帶動地方棒球發展。

    宜蘭縣府今年也訂定「宜蘭縣績優運動選手與教練參加國際運動賽事獎勵辦法」及「宜蘭縣績優運動選手培訓補助金發給辦法」，提供優秀選手與教練參加國際賽事及培訓所需支持；籌備中的運動處預計下半年成立，可望引入更多中央運動部資源，為宜蘭培育優秀運動人才。

