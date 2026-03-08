為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    帛琉帆船訪高雄港 台灣原住民號角迎接

    2026/03/08 05:30 記者洪定宏／高雄報導
    無私分享號航進高雄港，台灣原住民吹號角迎賓。（記者洪定宏攝）

    去年五月首航台灣、在蘭嶼及台東交流的帛琉傳統帆船「無私分享號」（Alingano Maisu），今年再度來台，三月一日停靠屏東大鵬灣度過六晚，昨天上午在台灣多艘帆船伴隨下，航進高雄港，台灣原住民在一港口吹號角迎接。

    海委會表示，「無私分享號」以傳統方式航行，全程不使用現代航行儀器，僅透過觀測星象、天文、洋流及海洋生態現象導航，且主要依靠風帆，不以引擎動力方式前進。

    今年航程於二月十五日從帛琉出發，首站到台灣，後續將前往日本沖繩、關島、塞班島、薩塔瓦爾島、雅浦島，然後返回帛琉，全程約六千兩百海浬、四至六個月。十四名成員的國籍包括帛琉、密克羅尼西亞聯邦、美國及台灣，台灣船員為台東獵人學校基金會理事長亞榮隆．撒可努（Sakinu，漢名戴志強）及杜詩豪Cudjuy。

    無私分享號昨天上午從大鵬灣出發，在台灣帆船引導下，先在高雄外海與其他帆船會合，大約十一點航進高雄港，停靠愛河灣遊艇碼頭，與航海社群、原住民族團體及學術單位交流，後續前往台東及花蓮，預計三月卅日離開台灣。

