    首頁 > 生活

    高雄科技積木創意賽 58隊拚全國賽門票

    2026/03/08 05:30 記者黃良傑／高雄報導
    高雄科技積木創意競賽開跑，58隊同台角逐前進全國與世界賽門票。 （高市教育局提供）

    高市第六屆科技積木創意競賽昨於中正高中登場，共有五十八隊二二七名國中小學生同台競賽，今年競賽以「自行車」為主題，透過積木組裝整合學習成果，讓學生享受挑戰創新樂趣，獲勝隊伍將於五月代表高雄市前進台中參加全國賽，角逐八月在泰國曼谷舉行的世界競賽。

    教育局表示，此次競賽由中正自造教育及科技中心承辦，今年競賽以「自行車」為主題，透過積木組裝整合學習成果，選手們可運用日常生活用品與資源回收之素材，現場動手製作，同時享受挑戰創新樂趣。

    該競賽主題為「自行車」，參賽學生須在指定時間內，發揮相關創意設計出八個關卡任務，共需包含八種不得重複的科學概念，過程中，不但需要運用科學原理完成作品，也要透過口語解說表達作品設計意向及概念，充分展現多元能力及技巧。

    其中岡山區兆湘國小今年有兩隊參加，以減碳與環保永續為設計概念，並以自行車從北到南走訪各相關景點，同時必須挑戰八種關卡，包括風車垂降、盤旋的公路，以及吊重負載等，全部創意由同學們自行發想製作。

    熱門推播