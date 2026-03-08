高雄日光海島生活節 首日湧5萬人

日光海島生活節首日湧5萬人。（高雄市府提供）

結合國際音樂表演團隊、市集與文化交流 今天還有1天

二〇二六日光海島生活節於週五（六日）起，在中央公園、高雄車站下沉式廣場同步登場，一連舉行三天，首日吸引大批民眾，統計湧入五萬人！今天是最後一天，請民眾把握機會。

中央公園、高雄車站同步登場

「二〇二六日光海島生活節」由美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、泰國貿易經濟辦事處與高市府共同合辦，今年卡司堅強，未演先轟動。

集結160個特色美食與文創品牌

六日活動首日，尼布恩合唱團以純淨歌聲揭開序幕，台鋼雄鷹啦啦隊及吉祥物TAKAO隨後登台，炒熱現場氣氛；壓軸登台的美秀集團更將海島舞台氣氛推向最高點，中央公園現場洋溢海島生活氛圍，集結近一六〇個來自高雄及多國的特色美食與文創品牌。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，昨天活動進入第二天，同樣人潮滿滿，人數仍待進一步統計。日光海島生活節結合音樂、市集與文化交流，打造具有高雄特色的城市國際大型活動，今年特別邀請多組國際表演團隊參與。

台日泰菲等國的人氣樂團開唱

今天最後一天，節目安排菲式跨文化樂團、菲律賓移工DJ Cristian Kalalo、泰國樂團WHAL and DOLPH、日本歌手山元聰、奇歌樂團，接力帶來多元曲風；晚間更有台灣人氣樂團滅火器登台開唱。

市府指出，今年活動擴大延伸至高雄車站下沉式廣場，現場邀請台灣療癒男歌手杰糯米、馬來西亞女聲Anna，以及由台灣駐唱創作歌手與日本創作成員組成的八德力樂團演出。

此外，正值洋蔥產季，「二〇二六林園洋蔥節」昨天在林園夜市熱鬧登場，市長陳其邁親自製作涼拌洋蔥，盛讚林園洋蔥美味世界第一；他並率民代下田體驗「ㄎㄠ蔥頭」的農事樂趣，邀請民眾把握產季，多多支持林園洋蔥，以實際行動支持農民。

