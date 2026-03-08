為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    首位赴德職業女排選手 賴湘程助球隊奪冠

    2026/03/08 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    綽號矮妹的旅外排球好手賴湘程（中），加盟德國女子排球甲級聯賽球隊圖林根蘇爾樂透女排俱樂部，在德國盃排球賽決賽，以優異表現協助球隊奪得冠軍。（擷取自賴湘程臉書）

    身高只有一百五十三公分、綽號矮妹的旅外排球好手賴湘程，加盟德國女子排球甲級聯賽球隊圖林根蘇爾樂透女排俱樂部（VfB Suhl LOTTO Thüringen），不但是台灣歷來首位赴德發展的女子排球職業選手，更在德國盃排球賽決賽，以優異表現協助球隊奪得冠軍，不僅為球隊締造佳績，也寫下台灣排球史上第一位在歐洲一級賽事奪冠的紀錄，為台灣排球在國際舞台寫下重要里程碑。

    賴湘程從基層扎根做起，曾是屏東縣新園國中、枋寮高中排球隊員，曾多次代表中華隊出戰亞洲盃、亞錦賽與亞運等國際賽事，除兩度獲得台灣企業排球聯賽最佳自由球員，也曾在亞錦賽獲選最佳自由球員，國際經驗與積極防守、比賽智慧以及穩健的接發能力，成為歐洲職業排球賽場防線關鍵角色，並協助球隊奪得冠軍。

    賴湘程多次代表台灣國家出賽，也曾表明能穿上中華隊球衣永遠是一份榮耀，如果今年名古屋亞運需要她，一定義不容辭，全力以赴。

    這次拿下德國盃冠軍，消息傳回台灣故鄉，萬丹鄉農會特別前往賴家貼紅榜並表達祝賀與肯定，表明除了賴湘程在排球領域發光發熱外，其家人長年投入地方公益服務，也為地方所敬重，湘程的表現更讓萬丹人與有榮焉。

