    首頁 > 生活

    台積電5供應商屏東徵才 人潮爆滿

    2026/03/08 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣政府與48家廠商在屏東公園舉辦現場徵才活動。 （記者葉永騫攝）

    屏東縣政府與台積電五家營建供應商昨天在屏東公園舉辦現場徵才活動，今年共有包括台積電營建供應商等四十八家廠商提釋出超過一千個職缺，吸引了滿滿人潮，縣長周春米表示，這次徵才是為半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區做準備，屏東產業正在翻轉，歡迎企業來投資、人才回鄉就業留在屏東。

    釋出逾千職缺 月薪上看10萬元

    周春米表示，這次徵才活動除有屏東在地企業，同時感謝台積電慈善基金會彭冠宇執行長邀請到台積電優良營建供應商達欣工程、互助營造、根基營造、麗明營造及大三億營造等五家廠商參與徵才活動，希望協助企業尋得屏東地區營建專業人才，為進駐屏東科學園區的台積電半導體廠務供應鏈年中動土做準備。

    半導體供應鏈專區 將落腳屏科

    周春米說明，屏東近三年失業率連年下降，去年下降至百分之三．三，首度低於全國的百分之三．三五，縣府團隊致力完善就業環境，同時推動產業升級，屏北有屏東科學園區，屏南則有國家火箭發射場域落腳在滿州鄉，今年底義大醫院屏東分院也投入徵才活動，相信屏東產業正在翻轉，歡迎企業投資、人才回鄉就業留在屏東。

    本次徵才活動有聯夏食品、強匠冷凍食品、愛貓一生、燁興企業、統一超商等南台灣知名企業參與，涵蓋農業、製造業、科技產業、服務業、醫療等產業類別，平均薪資達每月三萬五千七百元以上，台積電營建供應商則多在四萬元以上，有些部分職務薪資更上看月薪十萬元。

    縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁指出，縣府也同步整合就業服務資源支持青年發展；推動「職場新女力獎助」協助婦女重返職場，並強化中高齡及身心障礙者就業服務與職場支持。

