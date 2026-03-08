為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    順序大翻轉 台東農改場︰有機釋迦先施肥後割草

    2026/03/08 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東農改場建議有機釋迦果園應先施肥再除草，效果更佳。（記者黃明堂攝）

    台東農改場建議有機釋迦果園應先施肥再除草，效果更佳。（記者黃明堂攝）

    許多釋迦果農習慣先把果園雜草清理乾淨，看起來清爽後再進行施肥，才不會讓養分被草搶走。台東區農業改良場建議有機果園應採取「先施肥、後割草」的逆向操作，才能確保有機肥料發揮最大肥效。

    逆向操作 發揮最大肥效

    農改場指出，有機栽培多使用固態顆粒狀的有機質肥料，施肥的時機與位置是植株根系能否順利吸收的關鍵。如果農民先割草再施肥，散落在枯草層上方的肥粒會被厚厚的草屑阻隔，導致肥料無法在短時間內接觸土壤並與之混合，這不僅會拖慢肥料分解的速度，更可能導致肥力流失。

    反之，若能趕在割草作業前先將肥料均勻撒布，隨後進行的割草動作會將剪下的草屑順勢覆蓋在肥粒之上，不僅能保護肥料不被陽光直射而快速分解散失，更能幫助固態肥保持濕潤，加速與土壤的融合。

    不少人習慣將肥料堆放在樹幹附近，但這些根系的主要功能是穩固樹體，幾乎不具備吸收水分及養分的能力。真正的「吸收根群」其實分佈在樹冠投影面附近，將肥料精準投放在這些「吸口」附近，才能達到高效且省工的目標。

    除了地面的固態基肥外，若需追肥，可利用葉面噴施與地面有效根系範圍的液肥澆灌併行。透過這種科學化的施肥配置，不僅能讓釋迦植株在春梢萌發與花果發育期獲得充足養分，更能有效提升有機栽培的整體收益。

