民團批謝國樑 對「四接案」態度疑軟化

基隆市環保團體「守護外木山行動小組」昨天（六日）發出聲明，質疑基隆市長謝國樑守護市民健康及捍衛海洋環境與基隆港永續發展的態度「明顯軟化」，甚至暗示以回饋金交換，令人失望。基隆市政府副發言人鍾明表示，市府談論的是在確保安全無虞的前提下，回饋基隆發展高科技的產業電力。

謝國樑日前表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，期待基隆協和四接案（協和電廠轉型為天然氣發電廠）成為很好的範例。「守護外木山行動小組」召集人王醒之表示，謝國樑參選市長時曾簽承諾書，允諾當選後將積極促使台電提出更友善的替代方案，捍衛基隆海洋環境與基隆港永續發展。

市府：談回饋基隆產業電力 不是回饋金

謝日前的發言顯示態度軟化，甚至暗示以回饋金交換，無疑是「跳票」警訊，令人失望。若要把台電回饋金放在嘴上講，那就是在問基隆港市安全、海洋生態、商港營運「一斤值多少」？

鍾明表示，市府一直以來都尊重「守護外木山行動小組」對四接的立場，除依要求成立四接安全委員會，更主動提供安全及減災措施會議的完整記錄。安全是市府最重要的訴求，是要在確保安全無虞的前提下，回饋基隆發展所需的高科技產業電力，帶動高科技就業，絕非小組所指單純回饋金，兩者完全不同。

