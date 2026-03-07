賞櫻看玫瑰 春遊指南風景區、花博公園

民眾搭貓空纜車可緩緩行經櫻花樹梢，近距離欣賞花海。（大地處提供）

台北市的三月花團錦簇，花博新生公園玫瑰花已開四成，台北市政府周邊櫻花盛開，指南風景區的櫻花沿著山坡層層鋪展，搭乘貓空纜車從空中俯瞰、或緩緩行經粉色花海，已成人氣打卡場景。大安森林公園杜鵑花季登場，月底還有觀光傳播局舉辦的「花伴野餐」，首度攜手人氣手遊《Pokémon GO》，在園區將有限定款，為花季帶來全新體驗。

台北玫瑰展玫感藝象 花開4成

花博新生公園的台北玫瑰展以「玫感藝象」為主題，與台北市立美術館提供的藝術展件相呼應，公園處表示，花開約四成，還有許多含苞待放。市政府周邊公園、綠地的富士櫻盛開，吸引民眾駐足拍照、散步賞花。

指南風景區 3種櫻花接力綻放

大地工程處自二〇二〇年起，在指南風景區廣植櫻花，二〇二一年陸續補植小苗，如今陸續開花，可同時欣賞到不同生長階段的櫻花風貌。大地處表示，品種有寒櫻、緋寒櫻與山櫻花。寒櫻花色粉嫩，花朵密集於枝頭，遠望如雲似霞；緋寒櫻為五瓣單片花型，粉紅色較寒櫻鮮明，花落時花瓣片片飄散；山櫻花呈桃紅色調，花形如懸鐘般向下垂掛，三種櫻花接力綻放，花期近半個月。

大安公園 杜鵑花季本週登場

大安森林公園除了有花朵碩大的「大漁櫻」，杜鵑花季也在本週登場，超過廿萬株的杜鵑外，還有多品系珍稀品種，包括桃園區農業改良場借展的「桃園一號」紅玫瑰杜鵑、「桃園二號」火炬杜鵑，以及新北市金山產銷班借展的原生種杜鵑，搭配薰衣草、鼠尾草及夢幻紫系草花，交織出繁花似錦的春日美景。此外，觀傳局廿八、廿九兩日將舉辦「花伴野餐」活動，首度與《Pokémon GO》合作，廿八日起至四月六日，每天上午十點到下午六點，園區可抓到花季限定款寶可夢，並展出大型寶可夢氣球。

台北玫瑰園花況已開約四成。（公園處提供）

台北市政府周邊的櫻花正盛開。（公園處提供）

