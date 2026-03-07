街頭藝人展演 信義、西門9熱門點位爭搶

信義香堤大道、西門町徒步區有九處熱門點位。圖為信義區街頭藝人熱力開唱。（記者孫唯容攝）

台北市目前領有街頭藝人證照共四二二八人，全市十二行政區共有七十三處展演空間、二三六處展演點位，僧多粥少；其中，信義香堤大道、西門町徒步區有九處熱門點位，可說是人人爭搶，甚至出現候補卅、四十人的情況。

文化局表示，各展演點位由各場地主管機關訂定管理規範，信義香堤大道及西門徒步區由文化局管理，訂有「街頭藝人從事展演活動申請管理要點」。其中西門徒步區的真善美廣場、西門捷運站六號出口前共四處，以及信義香堤大道上新光三越A4、A11、威秀影城徒步區等五處，是最熱門的點位，開放演出的週六、日下午、晚上時段皆滿檔。

文化局指出，熱門點位以抽籤決定演出人或團隊，每梯次每人中籤場次有上限，一個月有兩梯次申請，申請人在每梯次中籤場次不得超過該點位開放場次總數三分之一。中籤者若超過卅分鐘未到場或演出提前結束，可由現場候補名單臨時遞補。

文化局也提到，展演音量超過分貝上限、晚間九點後在西門徒步區展演使用擴音設備、擅自轉讓展演點、未獲展演點使用許可逕自使用、未依劃分區域範圍內進行展演等違規情況，都會以違規註記，兩區域分別計算，同一區域首次註記一年內累計三次，次月起不得申請及使用該區域內的所有展演點。

