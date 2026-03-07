北市街頭藝人暴增 品質不齊、音量大惹怨

街頭藝人自二〇二一年起放寬門檻，由審核制改為登記制。（資料照）

民眾反映人潮占據通行空間 議員促檢討管理 文化局︰情節嚴重會勸導改善

街頭藝人自二〇二一年由審核制改為登記制後，人數大爆發，台北市文化局二〇二〇年共發出九六五張證照，二〇二五年增至四二二八張證照，因此也造成熱門場地人人爭搶。台北市議員陳重文表示，許多民眾陳情演出品質不齊、音量過大、占據動線，文化局應檢討管理機制，維持公共空間秩序。文化局表示，管轄的西門町、香堤大道都有派員例行巡查，情節嚴重則會勸導改善。

證照由2020年965張增至去年4228張

街頭藝人改為登記制後，年滿十六歲，就可以透過登記及展演申請平台，繳納二〇〇元規費後，取得兩年效期證照。文化局發出的證照從二〇二〇年的九六五張，截至去年已增至四二二八張。西門町、信義香堤大道因人潮聚集成為熱門場地，但也常有民眾反映歌唱、音樂分貝過大，雜技表演及圍觀人潮占據通行空間。

陳重文表示，部分捷運站出入口周邊或場站外廣場，沒有開放展演，卻仍有表演或使用擴音設備，影響通行安全。文化局應檢討現行制度，建立明確違規處理與展演秩序維護機制，並注重品質輔導。

街頭藝術協會︰加強辦理藝能工作坊

台灣街頭藝術文化發展協會理事長林興昱指出，考證有篩選功能，可以控制人數；制度改變後增加人數，街頭藝人也應精進實力、開發場地。建議市府加強辦理藝能工作坊，也可考慮在發照前辦理培訓，或是透過線上課程模式，告知街頭演出的規則，減少亂象。

文化局表示，管轄的信義香堤大道及西門徒步區訂有展演申請管理要點，明定展演範圍及音量管制，會在每展演時段開始後進行兩次例行巡查，進行現場檢核並量測音量；此外，若接獲演出音量過大及人潮影響動線，會到場勸導改善。若有違規行為，則由警察局協處，或依行為發生地權管場地法規辦理。

文化局指出，為提升整體展演品質，除了每年辦理兩場增能工作坊外，自二〇二四年起辦理「台北街藝之星」徵選，發掘城市中具特色的街頭藝人，獲選者可在一年度取得西門、信義區特定時段、專屬點位的優先抽籤權。

