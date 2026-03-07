新埔花燈迎天穿 54隊14燈車今踩街

「北天燈、南蜂炮、會移動的花燈在新埔」，新竹縣新埔鎮每年用會移動的花燈車踩街迎天穿，已經名聞遐邇。（資料照，記者黃美珠攝）

聯豐電光獅與鼓陣及曼加非洲戰鼓團等 在地和國內外團體演出

「二〇二六福馬迎春尞新埔 花燈踩街迎天穿」今天（七日）晚上在新埔中正路上陣，將有五十四支隊伍要伴隨著十四座大小燈車沿途「抓人眼球」！其中甚至還有國際友人～曼加非洲戰鼓團也來參與，體驗不一樣的客家年節慶典。

新埔國中往東到中正路35巷口交管

新埔鎮長陳英樓說，這場花燈踩街將在今晚六點半後啟動；下午三點到晚上九點，從新埔國中起往東到中正路卅五巷口的中正路路段，全線將管制車輛進入且禁止停車。

陣容除新埔在地團體、社區組隊，也有來自關西、芎林、苗栗的友軍加入。另邀請：聯豐電光獅與鼓陣、缺席舞團的暴龍出巡、鍾藝劇團、動物方程式等「外來軍團」助威，還找來：Las bellas 森巴舞團、菲揚飛揚舞蹈團～千手觀音、法輪大法天國樂團等專業表演團隊沿路演出，甚至出現曼加非洲戰鼓團，平添活動可看性。

在柿子特色公園旁的公二公園則有馬年造景的白馬和子母大象的地景裝

置藝術，讓大家享受踩街的歡樂氣氛，也能到地景藝術區美拍打卡。

竹東客家山歌賽今開幕 賴清德出席

另外，第五十九屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽，今起一連四天在客家戲曲公園盛大登場，總統賴清德預計出席今天上午十點卅分的開幕式。竹東鎮公所表示，山歌比賽近一甲子首次有總統親自蒞臨，別具意義；今年合唱組加個人組逾千人報名參加，十日各組決賽將於「竹東山歌小旅行」臉書粉專直播，預計晚上六點到八點半舉辦晚會暨頒獎典禮，邀請到實力派客家歌手曾仲瑋、秀場天后澎澎、以及客家音樂創作大師游兆棋現場表演。

為讓踩街活動順利進行，今日上午八點四十分到十點卅分，客家戲曲公園周邊道路路口將進行交通管制，請用路人留意並配合。

