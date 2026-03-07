桃捷綠線延伸中壢 議員籲增土建標預算

桃園市政府辦理「捷運綠線延伸中壢段工程」招標案，其中，機電標五度流標，預算金額調高八成，土建標也流標一次，捷運工程局預估要流標四到五次才能調高預算，對此，民進黨市議員彭俊豪痛批官員沒有擔當，機電標流標後，參考台中捷運預算調高八成，土建標也應該一併調整，而不是要等流標五次以後再調整，如此的招標作業曠日廢時，預估工程至少延後一年。

捷工局副總工程司魏光譽表示，公共工程委員會對於捷運預算調整要求非常嚴謹，市府必須以各種手段吸引廠商，例如放寬施工期限等，確定多次投標後才能提高預算，因此預估要流標四到五次才能調漲金額；捷工局長劉慶豐認為，即使一再流標，仍要進行這樣的程序，否則動輒遭審計處、監察院甚至檢調約談，同仁沒有辦法安心，而捷運預算包含中央、地方分攤比例，驟然增加預算也須經過一定程序，否則中央不買單，地方也受不了。

請繼續往下閱讀...

彭俊豪表示，前總統蔡英文任內推動的前瞻基礎建設，桃園在軌道建設部分共爭取捷運綠線、綠線延伸中壢段及台鐵鐵路地下化，如今捷運綠線、鐵路地下化已陸續施工並調高預算，鐵路地下化至少調高七成，綠線延伸中壢段工程最晚動工，調漲預算是必然的事情，既然如此，無論是機電、土建價格根本就是完全脫離市場行情，機電標流標五次才調高價格，如今土建要重複同樣的事情，根本是浪費時間、人力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法