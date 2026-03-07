為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    迎接婦女節 桃園推34場健康講座、運動體驗

    2026/03/07 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（前排中）出席「國際婦女節－婦女健康倡議記者會」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（前排中）出席「國際婦女節－婦女健康倡議記者會」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府婦幼發展局響應婦女節並支持女性身心健康發展，規劃「桃力綻放．健步向前」系列活動，昨在市立圖書館微光廳舉辦「國際婦女節—婦女健康倡議記者會」，市長張善政宣布啟動十三個行政區、共卅四場的婦女月系列活動，包括健康講座、運動體驗，邀忙碌上班族、為家庭付出的媽媽、優雅自在的熟齡女力、想培養健康習慣的年輕女孩，踴躍參加適合本身的活動，盼能陪伴女性在繁忙生活中找回自我覺察的節奏。

    張善政說，女性是家庭的核心、社會健康的領頭羊，讓女性掌握健康主導權，相信桃園市的健康家庭防護網才能真正穩固，女性常為了照顧家人而忽略自身需求，市府的責任是成為她們的後盾，盼透過正確飲食、規律運動、自我照護等觀念，讓健康理念從家庭擴散到社會各角落。

    今年延伸為婦女月 13個行政區舉辦

    市府今年將婦女節延伸為「婦女月」，希望能打破單點式的慶祝，轉而深入十三個行政區，透過「桃力綻放．健步向前」系列活動，助女性掌握飲食、運動、自我健康管理等知能，將健康知識轉化為日常習慣，其中廿一場健康講座，昨由毒物實驗室護理師譚敦慈以「你的健康好生活」主題演講揭開序幕，說明民眾關注的食安與生活保健等議題，廿九日前還有「月經，月不經」、「心靈芳療與母嬰按摩照護」等多元主題。

    其餘十三場居家肌力、活力有氧、皮拉提斯、舒活瑜珈、芳療舒緩瑜珈等運動體驗，上課地點在中壢、桃園、蘆竹、平鎮國民運動中心、楊梅體育園區等地，課程都有老師帶領學習，就算是新手也能安心參加，詳情可上「2026桃園婦女節」專頁（https://linkgoods.com/luolin）查詢。

