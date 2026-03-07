為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苑裡國小通學步道拓寬 多名騎士撞飛

    2026/03/07 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苑裡國小通學步道重鋪拓寬剛啟用，機車騎士撞上噴飛。圖為事故發生處。 （校方提供）

    苗栗縣苑裡鎮苑裡國小周邊的舊人行通學步道因使用近二十年，長期存在鋪面損壞、凹凸不平等安全隱患，經國土署補助、總經費七百五十萬元進行全面翻新，三日甫由縣長鍾東錦風光主持啟用儀式。不過，有多名機車騎士陸續撞到通學步道噴飛，苑裡國小與相關單位會勘後，將進行改善。

    苑裡國小指出，經過與苗縣府交通工務處、多位關心此事的地方民代會勘後，做出四項決議，包括增設防撞桿在步道轉角處；路緣漆上黃、黑反光漆；事故地點的突出轉角，角隅往內縮拉順，切成圓弧型，避免突出；紅黃標線切齊，避免視線障礙。校方也呼籲，目前暫時在事故地點放上爆閃燈及三角錐，請用路人放慢車速，注意安全。

    事故發生後，有民眾認為因通學步道發生車禍，更凸顯設置通學步道的必要性，以保障學童上、下學安全；也有民眾質疑是否設計不當，為何騎士撞上的通學步道「凸」出。

    校方解釋，騎士撞上的通學步道之所以「凸」出，主要是通學步道緊鄰中山路要道、車流量大，因此設計部分退縮以便家長接送可以容納車輛，避免與行經中山路車輛爭道，反而更危險。

