歲計賸餘、稅金挹注 銅鑼鄉普發8500元

以杭菊等農特產品聞名的苗栗縣銅鑼鄉，與三灣鄉是苗栗縣前兩個宣布普發現金鄉鎮市，鄉長謝昌年更宣布，原本預計發放五千元，將提高至八千五百元，代表會下週將召開臨時會審議「銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例」，發放對象預計以去年底戶籍設於銅鑼鄉的鄉民，共需一．三六億，預估約一萬六千人受惠。

謝昌年指出，考量對美關稅變動及國內旅遊產值衰退，導致地方觀光與農特產業發展疲軟，嚴重衝擊銅鑼鄉經濟及民生生計。鄉公所與代表會多次研議用歲計賸餘推動普發現金案，最後於農曆年前決議發放，下週將審議「苗栗縣銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例」，釐清普發現金發放條件。

請繼續往下閱讀...

代表會下週審議 估1.6萬鄉民受惠

另外，因晶圓代工廠力積電將位於苗栗縣銅鑼科學園區的銅鑼廠售予科技大廠美光科技，銅鑼鄉公所預計可獲得九千多萬元稅金挹注。謝昌年則指出，發放現金並非因美光公司單一併購案稅收臨時編列，不過確實對原本發放五千元增加至八千五百元有影響，相關自治條例經鄉民代表會審議通過後，將報請苗栗縣政府備查，俟核備完成後再行辦理後續發放事宜。

鄉代徐裕逢說，鄉代會於農曆年前即討論發放普發現金，今年一月間的臨時會由鄉代會主席林九炲提案、全體代表附署，當時鄉代們曾詢問鄉公所歲計賸餘約四億元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法