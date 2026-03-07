光復鄉箭筍大餐預訂 3/22席開160桌

今年光復鄉箭筍大餐饗宴8菜2湯1甜湯，促銷價4000元。（記者花孟璟攝）

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉數百公頃農地被淹，本月進入產季的箭筍因為長在山坡地不受影響，光豐地區農會今年的系列箭筍促銷活動開跑，除了將在吉安黃昏市場、台北建國花市販售，廿二日在光復鄉太巴塱祭祀廣場舉行產地箭筍大餐，歡迎超人吃箭筍助災區。

花蓮光復鄉箭竹筍面積約二百公頃，三月中旬進入盛產。去年堰塞湖農地被淹，感謝全台灣的鏟子超人幫忙復原，今年春天雨水多箭竹筍應該會大豐收。

請繼續往下閱讀...

光豐地區農會總幹事張明發說，慢遊箭筍系列活動，下週六在吉安鄉黃昏市場開賣，持續到五月初；光豐農會超市前下週日舉辦「慢遊箭筍趣」市集；廿七日北上在立法院康園餐廳前廣場，廿八日至廿九日北市建國假日花市，有阿美族經典吃法席撈（鹹豬肉）配箭筍、火烤箭筍免費品嘗，也有部落竹藝及藤編文化體驗活動。

產地限定的「箭筍大餐」廿二日在太巴塱祭祀廣場席開一六〇桌，一桌推廣價四千元。訂桌電話〇三─八七〇五二〇六。

宜蘭嚴選農漁產加工品 外銷日本

另外，宜蘭農漁產品連續三年參加東京國際食品展，今年更首度促成「宜蘭嚴選」十種農漁產加工品，正式打入日本實體零售通路「誠品生活日本橋」上架販售，為宜蘭農漁民建立穩定外銷出口管道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法