台灣觀葉植物大賞 綠牆鹿角蕨奪總冠軍

二〇二六台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞，昨在國立暨南國際大學開幕，除展出參賽作品，並有廿家業者設攤交流，今年有二一九件作品競逐大賞，品項豐富多元，參賽者葉宗翰栽種的「Green Wall（綠牆）」品種鹿角蕨，以其形態、辨識度與完整度勇奪總冠軍，獲頒五萬元獎金。

埔里鎮公所第四年舉辦的台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞，首度移師國立暨大學生餐廳地下一樓舉辦，昨開幕將展至三月八日，今年除了二一九件作品參賽創紀錄，也以「植物 × 畫作 × 藝術對話」為核心概念，由台灣植物學藝術協會會員，將歷屆得獎作品繪製成如同真品的植物科學畫作，透過藝術創作以另一種角度來欣賞植物之美。

今年參加競賽的植物分五組，Ａ組天南星科有三十六棵、Ｂ組鳳梨及龍舌蘭科四十三棵、Ｃ組蕨類植物共七十棵、Ｄ組斑葉植物四十一棵、Ｅ組豬籠草等其他觀葉植物則有廿九棵，各組選出冠軍可獲獎金一萬元，另設置「最佳交配獎勵賞」，獎勵表現優異的觀葉植物交配新品種。

今年總冠軍由葉宗翰栽種多年的「Green Wall（綠牆）」品種鹿角蕨獲得，評審指該作品葉脈紋路特別，葉幅寬廣，且植株整體形態、辨識度及完整度均優。

