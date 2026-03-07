為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣觀葉植物大賞 綠牆鹿角蕨奪總冠軍

    2026/03/07 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    葉宗翰栽植的「綠牆」品種鹿角蕨，獲得此次的總冠軍。（埔里鎮公所提供）

    葉宗翰栽植的「綠牆」品種鹿角蕨,獲得此次的總冠軍。(埔里鎮公所提供)

    二〇二六台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞，昨在國立暨南國際大學開幕，除展出參賽作品，並有廿家業者設攤交流，今年有二一九件作品競逐大賞，品項豐富多元，參賽者葉宗翰栽種的「Green Wall（綠牆）」品種鹿角蕨，以其形態、辨識度與完整度勇奪總冠軍，獲頒五萬元獎金。

    埔里鎮公所第四年舉辦的台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞，首度移師國立暨大學生餐廳地下一樓舉辦，昨開幕將展至三月八日，今年除了二一九件作品參賽創紀錄，也以「植物 × 畫作 × 藝術對話」為核心概念，由台灣植物學藝術協會會員，將歷屆得獎作品繪製成如同真品的植物科學畫作，透過藝術創作以另一種角度來欣賞植物之美。

    今年參加競賽的植物分五組，Ａ組天南星科有三十六棵、Ｂ組鳳梨及龍舌蘭科四十三棵、Ｃ組蕨類植物共七十棵、Ｄ組斑葉植物四十一棵、Ｅ組豬籠草等其他觀葉植物則有廿九棵，各組選出冠軍可獲獎金一萬元，另設置「最佳交配獎勵賞」，獎勵表現優異的觀葉植物交配新品種。

    今年總冠軍由葉宗翰栽種多年的「Green Wall（綠牆）」品種鹿角蕨獲得，評審指該作品葉脈紋路特別，葉幅寬廣，且植株整體形態、辨識度及完整度均優。

