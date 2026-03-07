台中「菜奇鴉」公園 撞名台南「菜奇鴨」吉祥物

台南吉祥物「菜奇鴨」（右）。（記者吳俊鋒攝）

議員指陷抄襲疑雲 建設局：融合市場台語諧音 導入塗鴉場域命名

台中市中央市場拆除再開發，建設局打造首座塗鴉主題公園「菜奇鴉公園」，遭抓包「撞名」甚至抄襲台南早在二〇二一年選出的市場吉祥物爆紅IP「菜奇鴨」；台南市長黃偉哲昨緩頰說，好的經驗被學習不是壞事；台中市多名民代質疑，城市行銷與公共建設需要創意更需專業，連名稱都陷抄襲疑雲，讓台中形象打折扣；台南則有議員酸「不怕被誤會公園在台南嗎」。

台南議員酸 不怕被誤會公園在台南嗎

台中市建設局強調，台中首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」命名是源自前身是市場，融合市場台語諧音並導入塗鴉場域命名，與台南市菜奇鴨吉祥物發展概念不相同，各有命名特色。

台中改建中央市場規劃新建公園、社會住宅及商業空間，其中建設局打造全市首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」，將設有塗鴉牆，三月甫動工，預計十月完工，不過，被不少人抓包「撞名」台南人氣市場吉祥物「菜奇鴨」，甚至質疑「抄襲」。

陳俞融：陷抄襲疑雲 讓台中形象打折扣

台中在地市議員陳俞融指出，城市行銷與公共建設需要創意與專業，若連名稱都陷入抄襲疑雲，只會讓台中形象打折扣；議員江肇國指出，台中市除「石虎家族」，有十個行政區各自設計特色吉祥物，卻幾乎從城市行銷中消失，台中的城市行銷只能靠模仿或抄襲，真的很可惜；在地市議員陳文政則緩頰認為，公園轉型自中央市場，「菜奇鴉」本來就是菜市場台語通俗用語，沒有誰抄誰的問題。

黃偉哲：未來可以交流 鴨鴉聯手行銷

黃偉哲說，大家都玩諧音梗，未來還可以交流，鴨、鴉聯手行銷，但台南市議員李宗霖則酸，「菜奇鴨」是台南智慧財產權，「不怕被誤會這個公園在台南嗎」。

台中改建中央市場設「菜奇鴉」塗鴉公園。圖為完工模擬圖。（市府提供）

