台中上億元垃圾打包計畫 4個月就破損

堆置在文山掩埋場的垃圾太空包，不到4個月就疑遭老鼠、野狗啃咬破損。（何文海提供）

議員要求市府究責 徹查包材採購規格與驗收 並在議會進行專案報告

台中市文山掩埋場放置一六一七．五噸「垃圾分篩打包」，民進黨議員何文海查出，垃圾打包遭老鼠及野狗咬破、啃食，垃圾廚餘外露，恐造成周邊環境污染，且打包四個月就破損，要求市府追究責任，徹查上億元計畫的包材採購規格與驗收，民進黨團黨已要求市府在議會定期會做專案報告。

環局：打包膠膜送驗 符合契約要求

對此環保局回應，垃圾打包膠膜送驗，經審查結果皆符合契約要求，已要求廠商採取雙重防護，避免垃圾外露，並在周邊撒布石灰、加強巡檢消毒，但民進黨議會黨團總召周永鴻則抨擊這是治標不治本，市長盧秀燕二屆任期垃圾處理政策大失敗。

台中市議會昨召開程序委員會，敲定第四屆第七次定期會定自三月廿四日到六月一日舉行，針對文山掩埋場垃圾打包物外漏，文山焚化爐及打包物去化等列專案報告。

大里垃圾山堆置垃圾約四十萬噸，市府去年編列一億餘元預算，進行分選打包計畫，預計將八萬噸垃圾壓縮打包成四．二萬噸打包物，目前初步打包一六一七．五噸，暫置文山掩埋場，待文山焚化爐新爐啟用，可直接就近去化；而文山焚化廠去年底動土儀式後將進行環差計畫，待審議通過後開工，預計二〇二九年底完工試用。

垃圾山變垃圾包山 議員：治標不治本

何文海批評盧市府將垃圾山改裝成「垃圾包山」治標不治本，連封存垃圾也未落實；周永鴻更指盧市府長期在垃圾與廚餘處理政策上「無能也無心」，一旦要後續補救的工程經費，是否又拿納稅錢替市府的錯誤買單。

環局在四周撒布石灰粉 申設捕獸籠

環保局表示，四日獲報即派員到場檢視，打包物遭動物啃咬破洞面積不大，已立即清理掉落垃圾，以白色膠布修補破損處、帆布覆蓋，並要求廠商儘速現勘評估，於打包物外層加覆不透水布並妥善固定，採取雙重防護措施避免垃圾外露；另在打包物放置區周邊撒布石灰粉，並向動保處申請設置捕獸籠進行補（驅）犬作業，同時加強巡檢頻率及堆置區環境消毒作業，多管齊下維持場區環境整潔，目前所有作業皆符合契約。

