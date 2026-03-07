「屏東女路」走讀 傾聽街區女性故事

屏縣「女路啟航」踩線團，導覽員引領眾人走入街區，傾聽隱身於日常空間的女性故事。（記者羅欣貞攝）

迎接國際婦女節，屏東縣政府舉辦系列活動，首場「屏東女路」走讀，由縣長周春米帶領與會者，在女路導覽員解說下，傾聽女性堅韌的故事，晚間「女力之夜」邀請屏東女兒彭佳慧以歌聲，唱女人的歌、聊女人的事，為今年婦女節活動揭開序幕，吸引民眾熱情參與。

屏東縣今年婦女節以「屏東女路」為主軸、勝利星村為核心場域，不同於以往聚焦將軍事蹟的敘事，而是將目光轉向竹籬笆內長年支撐家庭與生活的眷村女性，昨天的「女路啟航」踩線團，由培訓完成的女路導覽員，引領眾人走入街區，傾聽隱身於日常空間中的女性故事。

請繼續往下閱讀...

社會處表示，「屏東女路」規劃三條走讀路線，包括「將軍背後的她︱將軍的夫人們」，走入將軍的家，看見扮演關鍵角色的女性身影、「她方之路︱女性創業家們」透過新生的勝利星村，感受新時代女性投入創業所展現的細膩與韌性、「創作下的她」於永勝五號欣賞將軍村紀錄片並參與討論，回望將軍奔波在外、由眷村媽媽守護家園的歲月。

社會處說，後續「女人物語」系列講座將於三月八日、十五日、廿一日及廿二日登場，邀請苗可麗、連俞涵、張曉風及我是江老師等不同領域女性分享生命歷程，引領民眾從多元視角看見女性力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法