    百足真人蜈蚣陣 神童撒糖民眾爭搶

    2026/03/07 05:30 記者劉婉君／台南報導
    蜈蚣陣上的星君神將由108位孩童扮演。（記者劉婉君攝）

    台南佳里金唐殿丙午年蕭壠香科五朝王醮，為期三天的遶境活動昨天展開，其中，全長超過二〇一公尺的百足真人蜈蚣陣，所到之處都有民眾爭搶神童拋撒下來的糖果或各式紀念品，還有人出動紙箱或提袋盛接，打算回家與親友分享「吃平安」。

    台南市五大香科之一、三年一科的「蕭壠香」，醮典香境範圍涵蓋佳里、七股、將軍及西港等行政區，共十七角頭、廿四村庄。遶境隊伍昨天清晨從金唐殿出發，不少民眾追著王轎、文武陣頭和百足真人蜈蚣陣跑，沿途家戶也在門口擺設香案迎接。

    一〇八節的百足真人蜈蚣陣，由一〇八名兒童分別扮演卅六天罡、七十二地煞等星君神將角色。有的神童首次參加，有的則是二、三科經驗的「學長姐」，清晨三點就在蕭壠文化園區的「蜈蚣地」妝扮，隨後展開首日遶境，每位神童座位前後都擺滿糖果、餅乾，沿途拋撒給兩旁守候的民眾，象徵賜福、保平安，有家長還準備了自製的檜木手機架，也有人加碼蜈蚣娃娃、千歲爺琉璃項鍊，或是小元寶祝福卡片等紀念品，相當多元。昨天雖然是上班日，仍有不少信眾沿途守候，開心地滿載而歸。

    民眾拿著紙箱盛接蜈蚣陣上神童拋撒下來的糖果及紀念品。（記者劉婉君攝）

