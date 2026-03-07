為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    林口到桃機快15分鐘 國一甲近期開工

    2026/03/07 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    國1甲線全線路線暨分標示意圖。（高公局提供）

    國1甲線全線路線暨分標示意圖。（高公局提供）

    交通部高速公路局花費六八三．六億元推動「國道一號甲線新建工程」，目前已陸續完成設計發包作業，將在近期開工，未來前往桃園機場走國一甲，估從林口到桃機行車時間可從卅分鐘縮短至十五分鐘。

    高公局說明，國一甲線新建工程全線長約十一公里，分三標施工，第一標將於近期開工，第二、三標也將陸續決標，該計畫可滿足桃機第三跑道及第三航廈擴建後的旅運需求，完工後將串聯台六十一線與國一，建構完整高速公路網，分擔國道二號目前約廿％前往機場的車流。

    高公局工務組組長游才銘補充，今年除了國一甲線新建工程外，另有三處交流道改善工程，包含「國道一號高雄第三（楠梓）園區匝道工程」、「國道一號台北交流道改善工程」及「國道一號增設岡山第二交流道工程」也已決標，將陸續開工。

    此外，還有四項重大工程已於去年正式動工，包含能提升苗栗造橋地區交通便利性的「國道一號增設造橋交流道工程」、優化台北市區進出國道動線的「國道一號圓山交流道改善工程」、提升行車效率的「國道八號台南系統交流道改善及跨南一三三線路口立體化工程」，及強化桃園機場與青埔地區聯外交通的「國道二號大竹交流道改善工程」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播