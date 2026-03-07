林口到桃機快15分鐘 國一甲近期開工

國1甲線全線路線暨分標示意圖。（高公局提供）

交通部高速公路局花費六八三．六億元推動「國道一號甲線新建工程」，目前已陸續完成設計發包作業，將在近期開工，未來前往桃園機場走國一甲，估從林口到桃機行車時間可從卅分鐘縮短至十五分鐘。

高公局說明，國一甲線新建工程全線長約十一公里，分三標施工，第一標將於近期開工，第二、三標也將陸續決標，該計畫可滿足桃機第三跑道及第三航廈擴建後的旅運需求，完工後將串聯台六十一線與國一，建構完整高速公路網，分擔國道二號目前約廿％前往機場的車流。

高公局工務組組長游才銘補充，今年除了國一甲線新建工程外，另有三處交流道改善工程，包含「國道一號高雄第三（楠梓）園區匝道工程」、「國道一號台北交流道改善工程」及「國道一號增設岡山第二交流道工程」也已決標，將陸續開工。

此外，還有四項重大工程已於去年正式動工，包含能提升苗栗造橋地區交通便利性的「國道一號增設造橋交流道工程」、優化台北市區進出國道動線的「國道一號圓山交流道改善工程」、提升行車效率的「國道八號台南系統交流道改善及跨南一三三線路口立體化工程」，及強化桃園機場與青埔地區聯外交通的「國道二號大竹交流道改善工程」。

