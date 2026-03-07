認識台灣史「 補課了沒」轉型正義專區上線

教育部推出「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區，深化民主自由的認識和價值。（翻攝官網）

自由從來不是理所當然！歷史不只存在課本裡，也存在這片土地的記憶裡，是滋養台灣民主的沃土。教育部昨啟動「補課了沒」專屬網頁，為讓大眾更容易理解二二八事件及威權統治時期的歷史背景，將艱澀的史料化為易讀的數位素材，邀請民眾透過多元內容一起認識過去，守護台灣的民主自由。

教育部強調，面對歷史是希望在理解中學習包容，並更加珍惜台灣得來不易的民主發展成果。「補課了沒」轉型正義專區不僅是一個數位學習平台，也希望成為社會大眾重新認識台灣歷史的重要入口。

請繼續往下閱讀...

教育部長鄭英耀日前參訪國家人權博物館景美園區時表示：「有些歷史不只存在課本裡，也存在這片土地的記憶之中。當我們願意理解歷史，就更能珍惜現在，也更懂得守護民主與自由的價值。」

總統賴清德在今年二二八紀念活動中也說，面對歷史不是為了延續對立，而是要在真相與反思中促進理解與和解，唯有持續記取歷史教訓，才能共同守護台灣的民主與人權價值。

教育部學特司科長陳宗志說明，網頁專區內容包含「影片、導讀、延伸閱讀及下一堂課」等單元，每月將以台灣重要歷史事件或人物為主題推出內容，首堂課以二二八事件為主題，未來也將透過影劇、文學、藝術與走讀觀展等多元文化形式，讓大眾深化對民主與人權價值的認識。

教育部推出「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區，深化民主自由的認識和價值。（翻攝官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法