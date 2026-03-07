衛福部統計：性騷擾逾半發生在公共場所

衛福部次長呂建德（中）指出，2025年調查成立案件為2396件，較2023年的1846件增加約30％，顯示顯示民眾對性騷擾態樣的辨識與申訴意識逐漸提升。（記者羅碧攝）

性騷擾防治法修正前年上路，衛生福利部昨公布最新統計，二〇二五年全國性騷擾申訴案件達三六五六件，較修法前二〇二三年的二五二五件增加約四十五％，其中約五十七％發生在公共場所，被害人以女性占九十二％為主，其中六成未滿卅歲，以十八至卅歲族群最多，顯示公共場所已成為性騷擾案件主要發生地點，且被害人明顯年輕化。

衛福部次長呂建德表示，性騷法修正於二〇二四年三月八日全面施行，修法內容包括延長申訴時效、簡化申訴流程、增列權勢性騷擾類型並加重處罰，同時明確公共場所管理者在防治性騷擾上的責任。

請繼續往下閱讀...

肢體騷擾仍為主要類型

呂建德指出，據統計顯示，二〇二五年調查成立案件為二三九六件，較二〇二三年的一八四六件增加約三成。從性騷擾樣態分析來看，肢體騷擾仍為主要類型，但比例已由四十四％下降至三十七％，言語騷擾則由十四％增至廿二％，顯示民眾對性騷擾樣態的辨識與申訴意識逐漸提升。

衛福部保護服務司司長郭彩榕表示，多數案件發生於公共場所，包括大眾運輸工具等，場所管理者在防治性騷擾上扮演關鍵角色；為協助企業與公共場所建立制度，衛福部推出「場所主人防騷小訣竅」，提供建立通報機制、事件處理流程及安全環境管理的參考指引。

為強化地方政府處理案件能力，衛福部自二〇二四年起也補助地方政府增聘六十五名性騷擾防治人力，統計顯示，去年地方政府接獲申訴後，四個月內完成審議的比例達九十六．二六％，案件處理效率明顯提升，去年一般性騷擾裁罰案件共一五二七件，也較二〇二三年大幅增加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法