暫停藥價調查3年 健保署擬依法不調降

藥師公會全聯會榮譽理事黃金舜。（資料照）

醫改會憂削弱健保掌握藥價、控管藥費

總統賴清德日前在「健康台灣推動委員會」會後裁示，研議自今年起暫停藥價調查三年，以強化國家藥品供應韌性，引發外界質疑是否牴觸「全民健康保險法」。健保署表示，目前政策方向朝「依法不調降」研議，必要時不排除修法；醫界則認為現階段並未違法，但若未來正式暫停機制，仍須找到法源。

台灣醫療改革基金會（簡稱醫改會）指出，缺藥問題多與疫情、戰爭或原料短缺等供應鏈因素相關，與藥價調整關聯有限。「健保法」第四十六條已明定健保須透過藥價調查反映市場價格，若停止藥價調查，恐削弱健保掌握藥價與控管藥費支出的能力。

現階段未違法 仍須找到法源

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，今年藥價調整將依原規劃上路，而健保法規定保險人應依市場交易情形合理調整藥品價格，但並未明文要求每次調查後都必須調降，故政策上可朝「依法不調降」方向研議；去年藥價調整金額卅六．一五億元，項目有二三四三項，為歷年最低，未來將配合行政院挹注八〇．四億元推動國家藥物韌性整備計畫，並與食藥署盤點關鍵藥品供應。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，暫停藥價調查目前並未涉及違法問題，因為今年調查與調整程序均已完成，但若未來要暫停三年，仍須在健保會協商下一年度總額之前，找到法律依據。

洪子仁：健保法建立調整機制

洪子仁指出，現行制度依「健保法」第六十二條採藥品費用支出目標制，若年度藥費支出超過目標值，須在下一年度透過藥價調整回收差額，因此形成藥價調整機制。

黃金舜：停3年 穩定藥品供應

藥界多支持暫停藥價調查。中華民國藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，近年藥價持續調降，即使今年調整金額已為歷年最低，產業仍感壓力，「藥價年年砍，這隻牛再剝皮也所剩無幾」，若能暫停三年，有助穩定藥品供應。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿則強調，制度盤整期間應確保急症、重症與罕見疾病藥物優先保障，並建立更透明的藥價與給付決策機制。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁。（資料照）

賴清德總統裁示研議自今年起暫停藥價調查3年，引發外界質疑是否牴觸「全民健康保險法」。圖為藥師整理民眾藥品後再免費送藥到府。（資料照）

