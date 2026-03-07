賴總統：台灣量子運算 從研究邁向應用

台灣半導體中心與荷蘭IQM公司合作，開發5位元量子電腦系統，目前已可運算，更與國家高速網路與計算中心連接，進行相關實驗。（記者吳柏軒攝）

「量子國家隊」首期計畫成果豐碩 發佈第二期國家戰略

量子運算有機會突破現行超級電腦極限，且可能破解現行密碼邏輯，帶來資安乃至國安風險，相關科研納入各國軍備競賽；國科會昨日發佈「AI新十大建設─高速量子運算國家戰略」，除了展現最新超導量子位元晶片、低溫控制模組等，未來將朝「量子國際隊」演進；總統賴清德大力支持，盼台灣量子邁向實踐。

請繼續往下閱讀...

廣邀民主友善國家來台合作

國科會旗下的國家實驗研究院有台灣半導體研究中心，與中研院等產官學研機構及專家學者，組「量子國家隊」，執行首期計畫已有成果，昨發佈第二期的國家戰略。國科會主委吳誠文表示，已研發具競爭力的超導量子位元晶片、矽基自旋量子位元、低溫讀取與控制模組等，量子高速運算將結合CPU、GPU加QPU（量子運算），未來四大戰略包含：啟動北部驗證平台、建置南部HPQC算力中心、發展產業供應鏈，以及透過台灣半導體優勢，廣邀民主友善國家來台合作開發軟體及系統，建構次世代量子運算架構，讓量子國家隊變成「量子國際隊」。

AI發展 讓量子運算更加重要

量子國家隊召集人果尚志表示，如今是百年一遇的科技浪潮，AI發展讓量子運算更加重要，而國家隊二〇二一年整合推動，首期計畫至今年，目標皆達成，包含發展量子電腦、量子通訊及量子軟體，如中研院已發表廿位元超導量子電腦等。

未來二期的五年目標，果尚志整理，包含硬體精進，希望達成容錯的量子運算，也要軟體擴軍，加強產業實際應用層面，以及引入國際合作等。如半導體中心就已與荷蘭IQM公司合作，開發出五位元超導量子電腦系統，擬開放學研界實驗，促進本土關鍵零組件製造技術。

賴盼強化資安 確保國家數位韌性

賴清德表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，盼透過量子運算、矽光子、機器人等尖端科研，成就台灣的人工智慧時代，協助百萬家中小企業智慧化、提高競爭力，更宣布會大力支持量子國家隊第二期，盼產官學研攜手，累積技術籌碼、加速人才培育，強化量子資安布局，確保國家數位韌性。

廖俊智：量子已成新型科技軍備賽

中研院長廖俊智表示，量子已成新型科技軍備競賽，五年前就向前總統蔡英文推薦要全力發展量子，但量子運算如何長期有效是一大難題，正巧台灣解決工程問題的DNA世界第一，樂見未來二期成果。

現場展示4吋全晶圓超導量子晶片製作技術，展現量子國家隊成果。（記者吳柏軒攝）

超長量子記憶時間的超導量子晶片，呈現台灣科研實力。（記者吳柏軒攝）

國科會昨日發佈「AI新十大建設－高速量子運算國家戰略」，總統賴清德（前排中）與會，直言此刻是歷史性的一天。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法