鹿草中寮城隍廟前 打造「光之境」

鹿草鄉重寮社區發展協會結合中寮安溪城隍廟推出「光之境」大型裝置藝術作品。（記者林宜樟攝）

二〇二六台灣燈會正熱鬧進行，嘉義縣各鄉鎮市、社區推出衛星燈區，鹿草鄉重寮社區發展協會結合中寮安溪城隍廟推出「光之境」大型裝置藝術作品，以沉浸式光影與現代藝術美學詮釋城隍信仰，昨天亮相，為地方注入嶄新文化能量。

縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜等共同啟用「光之境」，嚴珮瑜說，中寮城隍廟前的百年老樹去年七月受丹娜絲颱風重創，「光之境」以重建百年老樹為創作精神，由藝術創作者盧大衛（David Lu）參與製作，透過層層串聯的光脈結構，呈現城隍爺守護地方的精神，讓傳統信仰以當代藝術形式走入大眾視野。

請繼續往下閱讀...

盧大衛表示，「光之境」與廟宇文化結合，由鄉親、志工一同協助綁竹子及上油漆，推薦遊客前來觀賞；重寮社區發展協會總幹事林怡君說，「光之境」展出搭配線上導覽，燈會期間推出打卡祈福活動，民眾完成拍照打卡任務，可獲得「城隍引光．守護平安祈福卡」，祈求城隍爺庇佑，傳遞平安與希望。

翁章梁說，「光之境」再現榕樹風華，在城隍廟前打造公共藝術，民眾欣賞作品時也能跟城隍爺祈願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法