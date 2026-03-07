為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹿草中寮城隍廟前 打造「光之境」

    2026/03/07 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    鹿草鄉重寮社區發展協會結合中寮安溪城隍廟推出「光之境」大型裝置藝術作品。（記者林宜樟攝）

    鹿草鄉重寮社區發展協會結合中寮安溪城隍廟推出「光之境」大型裝置藝術作品。（記者林宜樟攝）

    二〇二六台灣燈會正熱鬧進行，嘉義縣各鄉鎮市、社區推出衛星燈區，鹿草鄉重寮社區發展協會結合中寮安溪城隍廟推出「光之境」大型裝置藝術作品，以沉浸式光影與現代藝術美學詮釋城隍信仰，昨天亮相，為地方注入嶄新文化能量。

    縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜等共同啟用「光之境」，嚴珮瑜說，中寮城隍廟前的百年老樹去年七月受丹娜絲颱風重創，「光之境」以重建百年老樹為創作精神，由藝術創作者盧大衛（David Lu）參與製作，透過層層串聯的光脈結構，呈現城隍爺守護地方的精神，讓傳統信仰以當代藝術形式走入大眾視野。

    盧大衛表示，「光之境」與廟宇文化結合，由鄉親、志工一同協助綁竹子及上油漆，推薦遊客前來觀賞；重寮社區發展協會總幹事林怡君說，「光之境」展出搭配線上導覽，燈會期間推出打卡祈福活動，民眾完成拍照打卡任務，可獲得「城隍引光．守護平安祈福卡」，祈求城隍爺庇佑，傳遞平安與希望。

    翁章梁說，「光之境」再現榕樹風華，在城隍廟前打造公共藝術，民眾欣賞作品時也能跟城隍爺祈願。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播