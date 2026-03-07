雲縣「最老」鄉鎮 元長設智能健康中心

北港媽祖醫院在元長鄉設立雲林縣首座智能健康服務中心。 （記者李文德攝）

台灣已進入超高齡化社會，為落實「健康台灣深耕計畫」在地需求，中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院），在「全縣第一老鄉鎮」元長鄉，設立縣內首座以智慧科技為核心的智能健康服務中心。院長吳錫金表示，將結合醫療專業與社區資源，提供四十五歲以上民眾參與健康促進服務。

目前統計，元長鄉總人口數二萬二四三八人，六十五歲以上老年人口比例達二八．九％，是縣內第一老鄉鎮，北港媽祖醫院前年在鄉內成立日間照顧中心，目前已收案卅二名長者。

服務擴及中、高年齡層

北港媽祖醫院指出，元長為雲林最老鄉鎮，加上考量高齡長者會逐漸出現肌少症等症狀，成立元長智能健康服務中心，以「及早介入、延緩失能」為核心理念，整合失智與失能預防概念，將服務對象擴及中、高年齡層。

導入10項智慧健身設備

院長吳錫金表示，中心導入十項智慧健身設備，涵蓋上肢、下肢與心肺功能訓練，結合數位阻力調控、生理數據量測與雲端健康管理平台，即時記錄並分析運動時間、消耗熱量等趨勢，由復健科醫師、物理治療師等組成醫療團隊適時調整運動處方。

醫院社區健康長照中心副主任周佳霓表示，目前中心收案逾四十名長者，有別於銀髮健身俱樂部，會導入ICOPE（整合性長者照護）評估模式，幫長者評估認知功能、營養狀況及心理健康等面向，更搭配半年一次的InBody身體組成檢測進行追蹤，對於合併慢性疾病個案，提高追蹤頻率至每三個月一次，以利即時掌握健康變化，並透過資源整合，實踐健康老化的願景。

