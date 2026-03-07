花開5成 學甲蜀葵花節3/14登場

台南學甲光華社區的蜀葵花開約五成，景觀漂亮，花期可到五月。（記者楊金城攝）

三月春暖花開，台南學甲光華社區的蜀葵花開約五成，景觀漂亮，花期可到五月。第十三年舉辦的學甲蜀葵花文化節敲定十四日登場，將吸引大批遊客前來賞花、拍照，感受春日浪漫氛圍。

花期可到5月

學甲區長張明寶表示，光華里蜀葵景觀專區除了「一丈紅」高聳亮麗的蜀葵花外，今年更新增花卉青葙，色彩鮮豔、花型獨特，搭配紅黃相間的火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等，還有矗立在花田中的「西瓜馬車」花燈，讓二．六公頃的花田展現更豐富多層次的色彩與景觀，長達二個多月的花季，三至五月台南的亮點就在學甲。

學甲蜀葵花節不僅帶動觀光，也結合在地農、漁業的推廣，成為學甲每年指標性活動，值得全國遊客一起到學甲賞花輕旅行，悠遊花田間，品嘗在地美食。十四日開幕並安排蜀葵花立體光影畫、小盆栽手作體驗、闖關集章兌換小花風扇。「蜀葵花達人」光華里長邱益在表示，天氣暖和，加上提早播種，在開幕首次有蜀葵花盛開美景。

此外，新市區南科堤塘湖畔的羊蹄甲盛開，粉紅色花海環繞湖畔，相當浪漫，十四、十五日舉辦「賞花好時節」邀民眾前往賞花。

