    首頁 > 生活

    台中「菜奇鴉」公園 挨批抄襲台南「菜奇鴨」

    2026/03/07 05:30 記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導
    台南市推出「菜奇鴨」和「夜奇鴨」吉祥物，知名度高也深受民眾歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    台南市爆紅的吉祥物「菜奇鴨」，廣受民眾喜愛，南市府今年一月並取得商標權，但台中一處公園也取名「菜奇鴉公園」，名稱雷同，引起網友議論，批評台中根本是抄襲。台南市長黃偉哲昨天為台中緩頰，南市無黨籍市議員李宗霖不忍了，酸爆台中「難道不怕讓人誤會這個公園在台南嗎？」

    「菜奇鴨」吉祥物 票選冠軍

    「菜奇鴨」是二〇二一年台南市舉辦市場吉祥物為民眾票選冠軍，成為台南市的市場吉祥物之一。圓滾滾的呆萌模樣相當受到民眾歡迎，在網路上擁有極高聲量。「菜奇鴨」爆紅之後，南市市場處趁勢推出夜市的吉祥物「夜奇鴨」，還推出小玩偶。

    議員批恐誤會公園在台南

    針對台中「菜奇鴉公園」涉及抄襲做法，南市議員李宗霖並不以為然。他表示，為什麼台中市政府要用「菜奇鴉公園」呢？菜奇鴨已經是台南知名的智慧財產權了，難道台中不怕讓人誤會他們這個公園是在台南嗎？實在令人傻眼。

    黃偉哲︰玩諧音梗可交流

    黃偉哲說，好的經驗被學習，也不是什麼壞事。大家都玩諧音梗，「奇」聞共欣賞，未來還可以交流，鴨、鴉聯手行銷。

