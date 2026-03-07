南市推AI教育 斥資24.7億「生生有平板」

台南市長黃偉哲（前左）、教育局長鄭新輝（前右）和小學生一起上課學AI。（記者楊金城攝）

4年規劃268所國中小添購平板、電腦 黃偉哲體驗AI圖像生成課程

台南市為推動AI教育，展現扎根科技教育的決心，市府將以四年投入市府預算廿四．七億元為國中、小二六八校購置平板、AI PC電腦，讓學生人人有平板，今年首年將斥資七．七億元，台南市將成為全國第一個全面推動AI素養教育的縣市。

25日萬名學童同步線上學習

市長黃偉哲昨天一早前往新營國小班級教室「上課」，參與學校與均一AI學習平台合作舉辦「穿越古蹟新世代，玩AI秀創意」開學日活動，一同體驗AI圖像生成課程，以行動力回應總統賴清德的「AI人才建設」願景。而台南市與均一平台教育基金會合作，將在廿五日啟動「台南市AI學習日」，全市將有逾一五〇所國小、萬名學童同步線上學習，首創「線上講師×班級公播」連線模式，以視訊授課打破城鄉藩籬，確保每位學生享有同等優質的學習資源。

昨天的課堂教導大家上網到AI學習平台，認識AI生成圖像的原理，設定主題「穿越古蹟新世代」，並給AI明確的指令，就能生成圖片。南市教育局局長鄭新輝、新營區長陳宏田也成了「小學生」。黃偉哲做出在古蹟赤崁樓前打棒球的生成照片，學生發揮創意有的在安平古堡搭熱氣球、林百貨前逛市集、在古蹟下棋、孔子在台南孔廟教小朋友寫程式，穿越古蹟之旅有趣。

鼓勵培育種子教師推廣AI

在AI浪潮下，黃偉哲鼓勵學生了解、學習和運用AI科技，強調台南市積極推動AI教育，讓科技融入日常教學，目前各校電腦教室已協助教師將AI應用結合課綱課程，也鼓勵學校培育「種子教師」推廣AI教育。

鄭新輝說，南市偏鄉小校已有平板等學習工具，在市長支持下，今年起將以四年投入市府預算廿四．七億元，讓二六八所國中、小學約十三萬多名學生人人有平板電腦、教室有AI PC電腦推動AI等科技教育，扎根AI人才培育。

