基隆生命典藏館延宕 明年3月完工

基隆生命典藏館工程原定今年十二月完工，受土方之亂及地基岩盤影響，將延至明年三月底，多位議員認為動線差、停車空間不足，希望市府增設停車空間。市府祕書長方定安表示，將在完工後，盤點評估停車空間。

市府將盤點評估停車空間

基隆舊有市立納骨塔已啟用四十年以上，因老舊漏水且骨灰櫃設計為開放式櫃位，沒有無障礙環境、外牆磁磚剝落等情形，市府原地改建新的生命典藏館，基隆市議會昨天市政考察視察進度。

請繼續往下閱讀...

民政處表示，生命典藏館新建工程從二〇二四年十一月開工，總經費四億七千多萬元，將興建地下一樓、地上六樓鋼筋混凝土建築物，分期規劃塔位數量最多可達五萬格，原定今年十二月完工。

但是去年遇到土方之亂，土方必須暫置在工區，此外在施工過程中，現場的地質與原鑽探情況不同，致施作預力樁時，工程單位鑽壞了十支鑽頭，在與監造單位以及市府溝通之後變更工法，預估完工時間將延至明年三月。

副議長楊秀玉、議員何淑萍、連恩典、呂美玲、秦鉦等認為，原先設計並不包括停車空間，希望市府考量民眾實際的使用需求，將停車空間納入工程設計規劃，以免造成塞車。

方定安表示，將在工程完工後，盤點評估周邊的停車空間，讓民眾期待已久的工程能夠儘速完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法