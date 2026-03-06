為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆生命典藏館延宕 明年3月完工

    2026/03/06 05:30 記者盧賢秀／基隆報導

    基隆生命典藏館工程原定今年十二月完工，受土方之亂及地基岩盤影響，將延至明年三月底，多位議員認為動線差、停車空間不足，希望市府增設停車空間。市府祕書長方定安表示，將在完工後，盤點評估停車空間。

    市府將盤點評估停車空間

    基隆舊有市立納骨塔已啟用四十年以上，因老舊漏水且骨灰櫃設計為開放式櫃位，沒有無障礙環境、外牆磁磚剝落等情形，市府原地改建新的生命典藏館，基隆市議會昨天市政考察視察進度。

    民政處表示，生命典藏館新建工程從二〇二四年十一月開工，總經費四億七千多萬元，將興建地下一樓、地上六樓鋼筋混凝土建築物，分期規劃塔位數量最多可達五萬格，原定今年十二月完工。

    但是去年遇到土方之亂，土方必須暫置在工區，此外在施工過程中，現場的地質與原鑽探情況不同，致施作預力樁時，工程單位鑽壞了十支鑽頭，在與監造單位以及市府溝通之後變更工法，預估完工時間將延至明年三月。

    副議長楊秀玉、議員何淑萍、連恩典、呂美玲、秦鉦等認為，原先設計並不包括停車空間，希望市府考量民眾實際的使用需求，將停車空間納入工程設計規劃，以免造成塞車。

    方定安表示，將在工程完工後，盤點評估周邊的停車空間，讓民眾期待已久的工程能夠儘速完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播