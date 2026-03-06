《北市》南山信義A26上梁 未來提供2800個工作

台北市信義區行政中心舊址開發案，取得地上權的南山人壽昨舉行上梁典禮，台北市長蔣萬安出席並表示，「南山信義A26」將打造地上卅層、地下三層的建築，將帶動周邊整體商圈的消費，也是非常重要的都市更新指標案，未來將提供超過兩千八百個工作機會。

「南山信義A26」新建工程昨上梁，預計二〇二七年啟用。南山人壽董事長尹崇堯宣布「四合願」計畫，未來將串聯進駐南山人壽在信義計畫區中金融中心、南山廣場、信義A26、A21四棟大樓的企業，推動「一群人一起做公益」計畫，並建構信義微生態系統，打造「綠色走廊」。

蔣萬安致詞說「南山信義A26」是「蛋黃中的蛋黃」，是首件結合「地上權設計」與「危老重建」的指標性案例，未來將打造地上卅層、地下三層的黃金級標章綠建築，還有電動汽車位及YouBike站，將帶來超過兩千八百個工作機會。

蔣萬安說，已啟用的南山廣場吸引全球頂尖企業進駐外，未來結合世貿三館舊址的A21案與昨日上梁的A26案，將共同構築國際級商辦聚落，大幅提升台北的國際能見度，讓世界看見台北。

