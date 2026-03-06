《北市》環南市場自治會長涉性騷 勞動局要求說明性平措施

台北市萬華區里長洪佳君年前遭「資深前輩」性騷擾，「資深前輩」被曝光是環南市場自治會會長林勝東；台北市長蔣萬安昨重申性騷零容忍，全力配合司法調查，毋枉毋縱，但勞動局先說里長與林勝東無僱傭關係，無法介入，後又改口已函文要求自治會依《性別平等工作法》說明辦理職場性騷擾防治措施等事項。

臨時會表決去留 攤商不知情

洪佳君年前自爆遭地方「資深前輩」性騷擾，並向警方報案，由於林勝東在地方的影響力，引發權勢性騷以及市場自治會管理權責的討論。勞動局昨表示，里長是選舉職務，屬於雇主，與林勝東不是僱傭關係，應依《性騷擾防治法》處理，由警察、社會局等相關單位主責，非勞動局權責。若場域內有僱傭關係，勞動局才會依《性別工作平等法》介入，否則屬場所管理與性騷防治體系，由市場處與相關機關監督。不過晚間勞動局表示，已函文環南市場自治會，依《性別平等工作法》規定說明辦理職場性騷擾防治措施等事項，並將檢視其相關資料，如有違法，將依法處理。

請繼續往下閱讀...

當林勝東的面舉手 誰願得罪？

林勝東身分曝光後，適逢連續休市至今未露面；部分到市場作業的攤商受訪說，知道四月份要開攤商大會，但不知道之前已開臨時會針對林勝東的去留做表決，「他態度那麼強勢，即便攤商有意見也沒辦法」。攤商說，涉入性騷擾很不光彩，雖然司法未判刑，也應先解除職務，等到證明清白再復職。也有攤商認為，市場處應該要介入處理，而不是丟給攤商決定，且臨時會上是當林勝東的面舉手表決，誰願意得罪他？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法