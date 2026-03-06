深偽、網路騷擾 林奕華︰新興性別暴力

台北市府昨舉辦「Her City Our Taipei她的友善城市在台北」國際論壇。 （社會局提供）

全國網路性騷擾案逐年成長 以境外平台為主要管道

台北市社會局在婦女節前夕舉辦「Her City Our Taipei她的友善城市在台北」國際論壇，邀請多國代表共同研討跨國廣泛性別暴力防治的運作模式，台北市副市長林奕華致詞指出，隨著生成式AI與虛擬空間的普及，深偽技術與網路騷擾已成為新興性別暴力型態。根據社會局統計，網路性騷擾案件逐年成長，在全國性騷擾案件中，從二〇二三年的三八八件攀升至二〇二四年的四四六案，又以境外平台為主要傳播管道。

北市社會局辦國際論壇 多國代表實務經驗交流

使用網路的年齡層下降，網路暴力、霸凌層出不窮，各式各樣帶有性暗示或性羞辱的字眼在網路頻繁出現，社會局長姚淑文表示，過去在民間深耕婦女保護工作，現在擔任社會局長，更發現政府責無旁貸要制定出更完整的預防機制和保護措施；透過論壇邀請各國實務經驗豐富的代表交流，更能了解數位時代下，婦女和兒童的實務處境與司法挑戰。

林奕華致詞表示，隨著生成式AI與虛擬空間的普及，深偽技術與網路騷擾已成為新興性別暴力型態。而根據社會局統計，全國性騷擾案件中，網路場域發生的案件逐年成長，從二〇二三年的三八八件攀升至二〇二四年的四四六案，又以境外平台為主要傳播管道。

警局婦幼隊︰文字騷擾可能被告誹謗、公然侮辱

文字騷擾是近來常見的網路性暴力，台北市警察局婦幼隊指出，許多民眾在網路留言逞一時之快，罵人「很賤」、「婊子」，其實都已觸法，但性騷擾案不告不理，屬行政罰，申訴方有可能同時提告誹謗、公然侮辱，就難逃刑事責任。

婦幼隊說明，一旦有人報案、申訴，警方會透過各種管道找到留言的人法辦，常常一抓都是一串幾百件、幾千件，被找到的人通常很錯愕，沒想到會被找到，也不知道留言觸法。

使用性羞辱詞彙也違法 可處1萬至10萬元罰鍰

社會局說，網友吵架或互罵時使用性羞辱詞彙，恐違反《性騷擾防治法》，經認定可處一萬至十萬元罰鍰；若無指涉特定對象或單純按讚，不易認定違法。若民眾遇到文字性騷擾或是性暴力，可向警局報案或向社會局申訴，若性影像被散布，可透過衛福部「性影像處理中心」線上申訴，確認違反兒少剝削防制條例，將要求平台廿四小時內限制瀏覽或移除內容。

