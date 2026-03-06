竹崎親水公園樹蛙燈搶眼 今提燈鬧元宵

竹崎親水公園「竹竹」、「崎崎 」諸羅樹蛙主題燈吸睛。（竹崎鄉公所提供）

嘉義縣竹崎鄉親水公園正門廣場設置「竹竹．崎崎賀新春」諸羅樹蛙藝術燈，成為元宵節拍照打卡亮點；鄉長曾亮哲說，公所今天下午五點在正門廣場舉辦鬧元宵活動，限量供應免費迎賓湯圓、爆米花，還有幼兒園提燈鬧元宵，歡迎大家來同樂。

竹崎鄉公所邀請環境美學藝術家盧銘世在親水公園設計元宵節燈區，「竹竹．崎崎賀新春」主題燈裝置，呈現兩隻諸羅樹蛙「竹竹」、「崎崎」高舉竹崎鄉特產的巨大柑橘，象徵大吉大利，還設計長型板凳座椅，以好客精神歡迎「人客來坐喔」，成為熱門拍照打卡點。

盧銘世說，整體燈藝設計以金屬鐵件及複合材料製作，利用民以食為天的老桌罩與鍋蓋，作為藝術燈座的重要元素；諸羅樹蛙是嘉縣代表性台灣特有種，更是環境友善生態指標，竹崎鄉竹林密度冠全嘉，每年五到九月仲夏可聽到處處蛙鳴聲，希望藉此燈座傳達「親近生活」理念。

曾亮哲表示，兩隻諸羅樹蛙「竹竹」、「崎崎」除了燈會期間讓民眾互動欣賞，後續還將在竹崎鄉內重要據點或活動中扮演「竹崎蛙娃寶貝」親善大使角色。

