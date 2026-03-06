為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鞋王回饋家鄉 雲林宏福炎傳園區動土

    2026/03/06 05:30 記者鄭旭凱／雲林報導

    由全球鞋業巨擘「宏福實業集團」捐資興建的「宏福炎傳公益園區」，昨天在雲林莿桐鄉動土，預計於二〇二八年第二季啟用，未來將由若瑟醫院及其社會福利基金會經營。若瑟醫院表示，該園區可望填補雲林縣長年身障住宿型機構嚴重不足的缺口。

    可望填補身障住宿型機構不足缺口

    宏福集團是全球第二大運動鞋製鞋代工廠，每年生產近二億雙鞋，主要代工包括Nike、Puma、Vans、Timberland、UGG等國際知名品牌，創辦人張聰淵曾是《富比士》台灣首富，而宏福集團早年就是從莿桐鄉饒平村設廠起家。宏福集團執行長張志邦表示，父親感念事業成就源於故鄉，因而想規劃社福機構回饋鄉親。

    在雲林縣政府的媒合與引薦下，宏福集團捐款在莿桐興建宏福炎傳公益園區，預計提供九十九床長照住宿服務、九十六床身障住宿服務，還有日間照顧、居家服務等，共規劃三棟大樓，包括「炎傳樓」，因總裁張聰淵感念父親張炎傳而命名，象徵「愛與孝心」的延續；「松喬樓」將提供長照住宿服務，紀念若瑟醫院創辦人松喬神父；「耀遠樓」為身障住宿大樓，紀念畢耀遠神父。

    「宏福炎傳公益園區」昨天舉行動土儀式，由炎傳公益慈善基金會董事長周美月、張志邦、若瑟社會福利基金會董事長浦英雄主教、若瑟醫院院長卓瑩祥、雲林縣長張麗善、立委劉建國及莿桐鄉長廖秋蓉等人與會。

