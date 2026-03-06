六甲大丘三角頭請佛踅庄 雨中遶境

台南市定民俗「六甲大丘三角頭請佛踅庄」，迎請赤山龍湖巖觀音佛祖及六甲恒安宮媽祖遶境、看戲。（記者劉婉君攝）

迎請觀音佛祖及媽祖遶9庄頭賜福 佳里「蕭壠香」遶境 今起連3天

台南市市定民俗「六甲大丘三角頭請佛踅庄」，昨天上午在陰雨綿綿中，展開為期三天的遶境賜福，三角頭九庄的居民各組鑼鼓陣，沿途敲鑼打鼓，好不熱鬧，也延續當地流傳逾一百五十年歷史的傳統。而三年一科的佳里金唐殿「蕭壠香科五朝王醮」，則在昨天舉行請王及百足真人蜈蚣陣開館，今起一連三天將展開遶境活動，民眾可透過隨香地圖GPS，即時掌握神轎及蜈蚣陣的位置。

請繼續往下閱讀...

逾150年市定民俗 居民組鑼鼓陣

「六甲大丘三角頭請佛踅庄」是六甲山區自清代流傳迄今的民俗活動，為感念赤山龍湖巖觀音佛祖、六甲恒安宮天上聖母護境佑民，三角頭九庄居民於每年農曆一月十七至十九日「請佛」，以六年為一個週期，前三年請佛遶境，後三年只看戲不遶境，今年為新週期的第一年。

三角頭九庄的居民不分男女老少，由各庄分別持旗、組鑼鼓陣，昨天上午先到赤山龍湖巖請觀音佛祖及恒安宮請媽祖，再返回大丘換轎，展開第一天的行程。遶境隊伍每戶必遶境，家家戶戶也會擺設香案迎接，鑼鼓聲、鞭炮聲此起彼落。中午落腳的庄頭居民，準備點心供參加者享用，且點心不上桌，也是該民俗活動的特色之一。

昨晚觀音佛祖與媽祖在九重橋過夜，今天一早再繼續遶境行程，預計明天中午抵達嶺頂，下午犂轎，大丘三角頭文化協會理事李瑞和表示，當晚嶺頂庄民將安排大戲謝神及辦桌，八日上午恭送觀音佛祖與媽祖回鑾。

「蕭壠香」百足真人蜈蚣陣再現

另外，「蕭壠香」為地方三年一次的重要宗教盛事，也是南瀛五大香科之一，每科都吸引許多民眾參與，一〇八節百足真人蜈蚣陣獲金氏世界紀錄認證，由一〇八位孩童扮演星君神將角色，最受矚目。昨天的請王及蜈蚣陣開館儀式，市長黃偉哲、立法委員陳亭妃、謝龍介均出席，今起三天的遶境活動，路線將涵蓋佳里、西港及七股區。

隨香地圖GPS 方便信眾追神轎

因應可能湧入的龐大隨香信眾與遊客，且百足真人蜈蚣陣全長超過二〇一公尺，通過路口的時間較長，佳里警分局將針對相關路線實施彈性交通管制，佳里金唐殿也提醒民眾，可透過「隨香地圖」掌握遶境路線及王轎、蜈蚣陣的即時位置。

台南市長黃偉哲（中）與立委陳亭妃（左三）、謝龍介（左二）出席蕭壠香請王及百足真人蜈蚣陣開館。（南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法