斥資上億打包！台中垃圾包破損遭鼠啃 恐孳生污染

堆置不到4個月 議員批想放5年根本不可能 環保局︰已用膠布修補 將重新打包

台中市於二〇二五年編列一億三千元預算，以「垃圾分篩打包」（俗稱太空包）打包一六一七．五噸，堆置在文山掩埋場，但不到四個月，民進黨台中市議員何文海查出，包袋破損遭老鼠、野狗啃食，痛批春雨將至，太空包滲入廚餘形成污水，可能引發野生動物傳染，「還要堆置五年，根本不可能」，環保局強調，遭動物啃咬破洞面積不大，已立即用白色膠布修補，後續將以雙重保護重新打包。

大里掩埋場垃圾山 打包移置

台中大里掩埋場累積堆置四十萬噸垃圾，尚待文山垃圾焚化廠興建後去化，台中市府去年十二月以「垃圾分篩打包」方式暫時運至南屯堆疊，遭居民抗議後，計畫中止，僅打包一六一七．五噸，約占總量的〇．四％，停擺至今，過年後疑因天氣多變，加上長期日曬影響，部分材質破損，導致垃圾廚餘外露，吸引老鼠、野狗啃食。

廚餘外露 雨後污水蔓延發臭

何文海昨天趕到文山掩埋場並指出，破損太空包內含廚餘，已吸引野狗及老鼠啃食，導致破損狀況加劇，加上近期降雨，雨水滲入形成污水蔓延，現場臭氣四溢，周邊居民反映擔憂氣溫回升後，恐淪為傳染病與蚊蟲孳生溫床。

文山社區居民說，太空包從去年十二月開始堆疊，預計要等到二〇三〇年新焚化爐啟用才燒掉，未料今年三月即出現太空包破損情況，這樣的品質如何放置五年？

環局︰將用不透水布雙重保護

台中市環保局強調，四日接獲垃圾打包物遭野狗咬破訊息，即派員檢視並清理掉落垃圾，後續運用白色膠布修補破損處、帆布覆蓋避免垃圾飛揚孳生細菌，後續將請廠商現勘評估，使用不透水布以雙重保護打包，同時加強派員巡檢頻率，確認包裝完整性。

文山焚化廠興建營運移轉（BOT）案，最快在二〇三〇年開春啟動，中市府強調，因應大里掩埋場飽和採「垃圾打包」，有效阻絕污染，並由文山掩埋場承接部分垃圾移置作業，規劃暫置五年後，待新焚化爐落成再進行垃圾去化。

