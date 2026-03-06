為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    經典賽台日之戰 桃市、苗縣今直播應援

    2026/03/06 05:30 記者李容萍、張勳騰／綜合報導

    WBC「二〇二六年世界棒球經典賽」今晚六點將由台灣隊迎戰日本隊，桃園市政府同步於府前廣場、桃園機場捷運A19桃園體育園區站廣場、中壢銀河廣場舉辦直播派對，為營造熱烈觀賽氛圍，傍晚五點半起安排啦啦隊助陣、發送應援小物，包括樂天女孩、桃園雲豹排球隊「桃氣女孩」或桃園璞園領航猿Pilots Crew，將分別至府前廣場或中壢銀河廣場炒熱氣氛，歡迎球迷一起來為台灣隊加油、為國家隊喝采。

    苗栗縣政府同樣在今天傍晚五點半起，在縣府第一辦公大樓大廳舉辦實況轉播應援活動，現場也準備點心、爆米花及限量加油棒，供觀賽民眾取用，邀請鄉親踴躍參與，用行動為台灣隊加油打氣，陪伴選手拚戰到最後一球。

    這屆世界棒球經典賽昨由台灣隊首戰澳洲隊，桃市體育局在機捷A19站廣場辦直播，環球購物中心架設高畫質LED大型電視牆，三百個座椅座無虛席，還有球迷站著觀戰，隨著每一球攻守情勢情緒起伏，雖然此役最終台灣隊以零比三的分數惜敗澳洲，球迷仍相互鼓勵，期待台灣隊在後續賽事全力拚戰晉級門票，前進決賽舞台邁阿密，再創榮耀時刻。

    桃市體育局長許彥輝表示，台灣隊明後天分別對上捷克、韓國的比賽，市府同步於府前廣場、A19站廣場及中壢銀河廣場直播賽事。

