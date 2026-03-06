提升防洪 三義鯉魚潭一橋重建

不符防洪標準，三義鯉魚潭一橋改建。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村重要聯外橋樑「鯉魚潭一橋」，因橋樑高度已不符合百年防洪標準，經濟部水利署盤點後，認為目前極端氣候容易出現猛烈雨勢，加上位於鯉魚潭水庫集水區，遇到水患將影響民眾通行安全，決定補助改建，苗縣府自籌三千七百多萬、總經費一億五千餘萬，昨動工，二〇二八年五月完工。

縣府交通工務處表示，鯉魚潭一橋緊鄰著名的鐵路鯉魚潭拱橋旁，是村落對外的重要聯絡通道，但既有橋樑結構老舊、已超過六十五年，且車道路幅狹小，橋樑安全存在疑慮，由縣府辦理「鯉魚潭一橋改建工程」，經濟部水利署第三河川分署也請縣府代辦「景山溪龍門鯉魚段改善工程」。

請繼續往下閱讀...

交工處指出，工程為原址重建，既有長三十五公尺的三跨混凝土橋將改建為總長五十五公尺的二跨鋼板樑橋，橋面拓寬為七．五公尺的雙向車道，改建為鋼板樑橋，可提升橋樑耐震係數與承載能力，優化結構韌性。

交工處說，拓寬為雙向車道可解決單線會車瓶頸問題，另外，代辦工程為於鯉魚潭一橋下游左岸設一百四十公尺護岸，上游右岸設四十公尺、左岸設九十公尺護岸，強化河岸安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法