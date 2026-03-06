白沙屯、旗山雙媽祖 15日聯合遶境

「粉紅超跑」將於15日在旗山遶境，開放民眾躦轎腳祈福。（旗山天后宮提供）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖將於十五日抵達高雄旗山，與旗山媽祖聯合舉行平安遶境，鄰近的旗山福德祠為慶祝福德正神（土地公）聖誕千秋，也在同日舉辦「黃金龜五色筊擲筊活動」，幸運民眾可獲得一組純黃金九九九打造的「黃金龜」。

沿途開放信眾「躦轎腳」

旗山天后宮指出，當天清晨旗山媽祖遶境隊伍將於上午七點抵達鼓山國小前，恭迎苗栗白沙屯媽祖聖駕蒞臨，待兩尊媽祖會合後，預計上午八點燃放象徵啟程的「起馬炮」，正式展開旗山地區平安遶境，為地方與信眾祈福消災；遶境沿途將開放信眾「躦轎腳」，讓民眾在媽祖鑾轎之下祈求平安、健康與順遂。

遶境隊伍預計中午十二點回到旗山天后宮，廟埕將再次開放信眾躦轎腳，讓更多香燈腳能夠接受媽祖賜福，現場亦安排多位歌手演唱媽祖聖歌；下午兩點恭送白沙屯媽祖起駕回鑾，為會香遶境活動畫下句點。

福德祠辦擲筊送黃金龜

除了雙媽祖遶境盛會外，旗山地區另一項宗教活動也同日舉行，鄰近的旗山福德祠為慶祝福德正神（土地公）聖誕千秋，特別於舉辦「黃金龜五色筊擲筊」，參加民眾只要同時擲出五個不同顏色的聖筊，即可獲得一組純黃金九九九打造的「黃金龜」。廟方表示，烏龜象徵長壽吉祥與福氣綿延，藉此將好運與祝福分享給有緣的信眾。

